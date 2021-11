Siemens Healthineers, Sixt, Auto 1, Westwing, Home 24, Encavis – die größten Bewegungen vor Börsenstart

Der Dax wird zu Handelsstart zwar im Minus erwartet, aber die Stimmung kann jederzeit wieder drehen und den Leitindex weiter in die Höhe heben. Allerdings wird die Stimmung langsam auch etwas überschwänglich. Überall hört man die gleiche Frage: Wie hoch kann der Dax bis Jahresende steigen?

Es könnte aber gut möglich sein, dass der Dax im November noch einmal etwas kräftiger verschnauft und dann im Dezember wieder neue Höchststände ins Visier nimmt. Vorbörslich ist jedenfalls bei diesen Titeln schon einmal Musik drin:

Siemens Healthineers

Der Medizintechnikkonzern setzt sich höhere Mittelfristziele. Das Wachstum soll in den kommenden Jahren beschleunigt werden, kündigte die Siemens-Tochter am Mittwoch im Vorfeld ihres Kapitalmarkttages an. Für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 (per Ende September) strebt das Management um Konzernchef Bernd Montag nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent pro Jahr an. Auf Tradegate legt die Aktie um über 2 Prozent zu.

Sixt

Die amerikanische Investmentbank Jeffries hebt die Stammaktien des Autovermieters von „Hold“ auf „Buy“ und erhöht das Kursziel von 120 auf 195 Euro. Die Papiere legen um 2 % auf 160 Euro zu

Auto 1 Group

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 (Autohero, wirkaufendeinauto.de) hat erneut das Ziel für den Umsatz in diesem Jahr erhöht. Der Umsatz soll im laufenden Jahr auf 4,5 bis 4,6 Milliarden Euro klettern, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Die Aktie legt vorbörslich rund 4 Prozent zu.

Westwing

Die Investmentbank Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Home24 mit einem Kursziel von 23 Euro mit „Buy“ aufgenommen. Der Online-Möbelhändler profitiere von seiner kuratierten Auswahl für den Massenmarkt, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nachdem die Aktie in den vergangenen 3 Monaten fast 40 Prozent verloren hat, geht es heute vorbörslich um über 2 Prozent in die Höhe.

Home 24

Die Empfehlung für Westwing dürfte auch die Aktie von Home 24 antreiben. Ohne Nachricht vom Unternehmen geht es schon vor Börsenstart für die Aktie über 4 Prozent in die Höhe.

Encavis

Das SDax Unternehmen besorgt sich frisches Kapital und gibt heute den Beginn eines Angebots zur Begebung einer nachrangigen Schuldverschreibung ohne feste Laufzeit im Umfang von bis zu rund 250 Millionen Euro mit Wandlungsrechten bekannt. Das kommt bei den Anlegern nicht gut an, die Papiere verlieren auf der HAndelsplattform Tradegate schon vor Börsenstart mehr als 2 Prozent.

Deutsche Pfandbriefbank

Die US-Bank Citigroup hat die Aktien der Deutsche Pfandbriefban gleich doppelt abgestuft. Von „Buy“ geht es runter auf „Sell“. Das Kursziel fällt von 11,20 auf 9,50 Euro. Analyst Nicholas Herman setzt dagegen mit einer anhaltenden Kaufempfehlung bei erhöhtem Kursziel auf die Papiere der Aareal Bank. Hier sieht er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie deutliches Überraschungspotenzial im Vergleich zu den Markterwartungen. Bei der Pfandbriefbank gebe es indes Enttäuschungsrisiken. Die Anleger scheinen auch zu wechseln. Die Aktie verliert schon vor Handelsstart fast 2 Prozent nach unten.

Von Markus Weingran

Foto: Vintage Tone / Shutterstock.com

