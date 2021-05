SMI - Index vor bärischem "Rounding Top"

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 11.079,39 Pkt (SIX)

Seit Anfang März die Unterstützung bei 10.644 Punkten zurückerobert wurde, zog der SMI in einer dynamischen Kaufwelle bis an sein Allzeithoch bei 11.270 Punkten an. Doch auch in der vergangenen Woche gelang es den Bullen nicht, einen Fuß in kurstechnisches Neuland zu setzen.

Vielmehr scheint der Index aktuell knapp unter dem Rekordhoch ein sogenanntes "Rounding Top" auszubilden: Eine Trendwendeformation, bei der eine bogenförmige Struktur entsteht, deren Hochpunkte zunächst sukzessive ansteigen und dann ab einem Scheitelpunkt jeweils immer niedriger liegen als die vorherigen, ehe die tendenziell seitwärts gerichtete Formation in eine Verkaufswelle mündet.

Erholung zum Wochenstart

Aktuell springt der Index von der Unterstützung bei 11.014 Punkten an und kann sich leicht erholen. Dieser Anstieg könnte jetzt bis 11.150 Punkte führen. Allerdings würde ein anschließender Bruch der 11.014 Punkte-Marke das "Rounding Top" aktivieren und entsprechend zu Abgaben bis 10.860 und 10.776 Punkten führen.

Darunter müsste man sich sogar auf einen Ausverkauf bis 10.644 und 10.513 Punkte einstellen.

Aufwärtstrend erst über 11.200 Punkten reaktiviert

Erst ein deutlicher Ausbruch über 11.200 Punkte würde die Trendwendeformation neutralisieren und einen weiteren Anstieg bis 11.270 Punkte ermöglichen. Ob die Rekordmarke jedoch noch in Richtung 11.450 Punkte überschritten werden kann, ist aktuell aufgrund der derzeitigen Schwäche fraglich.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

