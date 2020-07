Spahn - Brauchen EU-Liste über in Europa zu produzierende Wirkstoffe

Berlin (Reuters) - Die EU soll laut Gesundheitsminister Jens Spahn eine Liste mit medizinischen Wirkstoffen vorlegen, die wieder in Europa produziert werden sollen.

Es gehe nicht darum, die Produktion aller Medikamente wieder nach Europa zu verlagern, sagte Spahn am Montag in Berlin. Ziel sei aber, die Abhängigkeit zu reduzieren. "Es sollte sich nicht in China entscheiden, ob wir ausreichend Schutzmasken haben", sagte Spahn zu den Bemühungen nach mehr Unabhängigkeit. Die EU müsse zudem nach dem angekündigten US-Austritt eine stärkere Rolle in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anstreben, sagte Spahn. Deutschland sei in diesem Jahr mit mehr als 500 Millionen Euro der größte Geldgeber der WHO.