Spin-Off von Iveco Anfang 2022 geplant

Mailand (Reuters) - Der Lkw-Hersteller Iveco trennt sich Anfang kommenden Jahres von seiner Muttergesellschaft CNH Industrial.

Es werde mit einem Handelsstart der Papiere an der Mailänder Börse am 3. Januar gerechnet, teilte CNH am Donnerstag mit. Die CNH-Aktionäre sollen bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am Tag vor Heiligabend grünes Licht geben. Im Rahmen des Spin-Offs erhalten die CNH-Anteilseigner eine Iveco-Aktie für jeweils fünf CNH-Papiere.

Die beiden Unternehmen versprechen sich laut Prospekt von der Aufspaltung, eine aktivere Rolle bei der laufenden Konsolidierung der Branche spielen zu können. Iveco ist der kleinste unter den wichtigen europäischen Lkw-Herstellern und steht im Wettbewerb mit Traton, Volvo und Daimler. CNH will sich nach der Aufspaltung auf das Geschäft mit Land- und Baumaschinen konzentrieren, während die Bereiche Lastwagen, Bus, Spezialfahrzeuge, Militärfahrzeuge und Antriebstechnik bei Iveco bleiben.