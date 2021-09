Start von Space Data Marketplace

Die Besten im Bereich technologische und industrielle Expertise in Frankreich und Europa für die gemeinsame Revolution im Raumfahrt-Sektor zusammenführen

Heute wird das Projekt Space Data Marketplace unterzeichnet, dessen Aufgabe es ist, einen einfacheren Zugang zu Weltraumdaten und zur Schaffung von Mehrwert für die gesamte Raumfahrtindustrie in Frankreich, Europa und auf internationaler Ebene durch das Angebot inspirierender Use Cases zu schaffen.

Mit der Unterstützung des französischen Konjunkturprogramms und des Nationalen Zentrums für Weltraumforschung CNES wird die Entwicklung von Space Data Marketplace von einem Konsortium vorangetrieben, das von Dawex geleitet wird, dem außerdem Airbus Defence and Space, Dassault Systèmes, Thales Alenia Space, Geoflex, VisioTerra, namR, Altametris, Murmuration und Occitanie Data angehören und das erweiterte Möglichkeiten für den Zugriff auf und die Verteilung von Daten und Diensten auf der Plattform nutzt.

Mit dieser Initiative zielt Space Data Marketplace auf die direkte Mitwirkung für einen einfacheren Zugang zu Weltraumdaten und zur Förderung von deren breiterer Nutzung ab und zwar dank



der innovativen Technologie für den Datenaustausch, die den Datenverkehr und die damit verbundenen Serviceleistungen vereinfacht und modernisiert



der Entwicklung innovativer, zukunftssicherer Anwendungen im Bereich der Analyse von Satellitenbildern, Simulation und 3D.



Space Data Marketplace ist die zentrale Anlaufstelle für die Raumfahrtindustrie und alle Organisationen in zahlreichen Bereichen, die vermehrt an der Nutzung von Weltraumdaten interessiert sind. Durch die Zusammenführung der besten Technologien und führenden Organisationen im Konsortium, fördert Space Data Marketplace eine vertrauenswürdige Umgebung für den Datenaustausch und die gemeinsame Nutzung von Daten, um starke Datenpartnerschaften aufzubauen, Kreativität um ein Vielfaches zu steigern sowie Gelegenheiten zu verbessern und so die Entwicklung der Raumfahrtindustrie zu unterstützen.

"Es ist eine Ehre und wir sind sehr stolz darauf, die Entwicklung des Data Market Place zu unterstützen und die Industrie darin zu bestärken, einflussreiche Datenpartnerschaften einzugehen", sagt Laurent Lafaye, CO-CEO von Dawex. "Die Plattform wird als Rückgrat des Weltraum-Datenökosystems fungieren und den Vorteil von Weltraumdaten für die Optimierung von Mobilität und Logistik verwenden, die wichtigsten Herausforderungen des Klimawandels durch die Renovierung von Häusern und von Upgrades der Energieanpassung angehen sowie noch viele weitere faszinierende Use Cases."

Weltraumdaten halten erstaunliche Einsichten für zahlreiche Organisationen aus unterschiedlichen Branchen bereit. Die Demokratisierung des Zugangs wird weitere Innovationen über die Entwicklung neuer datengetriebener Serviceleistungen und Lösungen ermöglichen.

