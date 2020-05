Storm Reply erhält den SaaS-Kompetenzstatus im AWS-Kompetenzprogramm

Storm Reply, spezialisiert auf das Design und die Implementierung innovativer cloudbasierter Lösungen und Services, hat von Amazon Web Services (AWS) den SaaS-Kompetenzstatus erhalten. Diese Ernennung bestätigt, dass Storm Reply über eine umfassende Erfahrung bei der Unterstützung von Unternehmen verfügt, um SaaS- und cloudbasierte AWS-Lösungen zu entwickeln sowie zu implementieren.

Die neue AWS SaaS-Kompetenz zeichnet Storm Reply als Mitglied des AWS Partnernetzwerks (APN) aus, das fundierte Fachkenntnisse in den SaaS-Kernkategorien „Design Services“ und „Builders“ besitzt: APN-Beratungspartner in der Kategorie „Design Services“ weisen Expertenwissen im Design und in der Implementierung komplexer Cloud-nativer SaaS-Lösungen mit AWS-Infrastruktur auf. APN-Partner in der Kategorie „Builders“ haben solides Fachwissen in der Entwicklung von Cloud-nativen SaaS-Anwendungen mittels Software-Entwicklung. Für die Ernennung müssen APN-Partner über nachgewiesene AWS-Kenntnisse im Design und in der Entwicklung von SaaS-Lösungen verfügen, die nahtlos auf AWS aufsetzen.

„Storm Reply investiert kontinuierlich in das AWS Partnernetzwerk und die damit verbundene Expertise“, kommentiert Filippo Rizzante, CTO von Reply. „Wir sind stolz darauf, einer der ersten APN-Partner mit AWS SaaS-Kompetenzstatus zu sein – zusätzlich zu den vorhandenen AWS Oracle Kompetenz, AWS Data & Analytics Kompetenz, AWS IoT Kompetenz, AWS Migration Kompetenz, AWS Industrial Software Kompetenz und AWS DevOps Kompetenz.“

In der Konzeption und Implementierung von End-to-End-Lösungsarchitekturen für Cloud-Native Produkte auf AWS greift Storm Reply auf fundierte Kenntnisse zurück und unterstützte erfolgreich mehrere Independent Software Vendors (ISV) bei der Entwicklung mit Services in einem SaaS-Modell. Die entwickelten Best-Practices für die Kunden sind ein Highlight in der komplexen Verwaltung einer modernen SaaS-Plattform in der Cloud.

Als APN Premier Consulting Partner bietet Storm Reply Lösungen an, die es Kunden ermöglichen, ihre SaaS-Ziele zu erreichen, indem sie die flexible und skalierbare AWS Cloud einsetzen. Diese Lösungen werden vollständig von AWS Services wie Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) und AWS Lambda betrieben.

AWS bietet skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für Start-ups bis hin zu globalen Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS Kompetenzprogramm ins Leben gerufen, um Kunden bei der Suche nach Beratungs- und Technologie-APN-Partnern mit anerkannter Branchenerfahrung und Expertise zu unterstützen.

Über Storm Reply

Storm Reply ist spezialisiert auf das Design und die Implementierung innovativer cloudbasierter Lösungen und Dienstleistungen. Durch die fundierte Expertise in der Erstellung und Verwaltung von Infrastructure as a Service- (IaaS), Software as a Service- (SaaS) und Platform as a Service- (PaaS) Lösungen unterstützt Storm Reply Unternehmen in Europa und weltweit bei der Implementierung von cloudbasierten Systemen und Anwendungen. Storm Reply ist AWS Premier Beratungspartner. www.storm.reply.com

