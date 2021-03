Studie - Lungenkrebsmedikament von Novartis verfehlt Studien-Ziel

Zürich (Reuters) - Das Novartis-Medikament Canakinumab hat in einer Phase-III-Studie sein Hauptziel verfehlt.

Die Verabreichung der Arznei in Kombination mit Chemotherapie bei Patienten mit einer Form von Lungenkrebs führte nicht zu einer höheren Überlebensrate, teilte der Schweizer Pharmakonzern am Dienstag mit. Das Entwicklungsprogramm für Canakinumab setze Novartis aber fort. So werde in zwei laufenden Phase-III-Studien untersucht, ob Canakinumab in einem früheren Behandlungsstadium wirksam sei.