Studie - SAP bleibt wertvollste deutsche Marke

Berlin (Reuters) - SAP ist einer Studie zufolge weiterhin die wertvollste deutsche wie auch europäische Marke.

Das britische Marktforschungsunternehmen Kantar veranschlagt den Markenwert des Walldorfer Softwarekonzerns in seiner am Dienstag veröffentlichten jährlichen "BrandZ"-Studie mit 57,6 Milliarden Dollar. Damit kommt SAP in der Welt auf den 17. Rang und büßt einen Platz im Vergleich zum Vorjahr ein. Für die Deutsche Telekom, deren Markenwert um 16 Prozent auf 37,3 Milliarden Dollar sank, reichte es nur noch zum 32. Rang (Vorjahr Platz 25). Die beiden Autobauer Mercedes-Benz (21,4 Milliarden) und BMW (20,5 Milliarden), für viele die Sinnbilder von "Made in Germany", büßten an Markenwert und Rang ein und kamen auf die Plätze 56 und 61.

Mit großem Abstand bleibt der Onlinehändler Amazon die wertvollste Marke weltweit. Im Vergleich zum Vorjahr packte der Konzern aus Seattle noch mal rund ein Drittel an Wert auf inzwischen fast 420 Milliarden Dollar rauf. Apple verteidigte den zweiten Platz und Microsoft überholte wegen des Erfolgs der Teams- und Office-Software Google und zog als dritter auf das Siegerpodest. "Gerade in Krisenzeiten wie im Falle von Covid-19 zeigt sich, wie wichtig langfristige Investitionen in Marketingaktivitäten und die Markenführung sind", sagte Kantar-Deutschland-Manager Christoph Prox. Kantar kombiniert zur Ermittlung der Markenwerte nach eigenen Angaben die Finanzkennzahlen der Unternehmen mit den Meinungen von Verbrauchern.