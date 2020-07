Tagesausblick für 10.07. DAX – die Retracementlinie hält (noch)!

Nach einem freundlichen Handelsbeginn drehten die Aktienmärkte am Nachmittag nach Süden. Durchwachsene US-Arbeitsmarktzahlen und die schwache Eröffnung an der Wall Street drückten auf die Stimmung. So beendete der DAX® die heutige Sitzung kaum verändert bei rund 12.500 Punkten. Dies war jedoch vor allem den Techaktien Infineon und SAP zu verdanken. Der EuroStoxx®50 und der französische CAC®40 verloren 0,7 beziehungsweise 0,95 Prozent.

Für Morgen stehen keine wichtigen Termine im Kalender. Es könnten allerdings einige Unternehmen dem Beispiel von Covestro und SAP folgen und erste Eckdaten veröffentlichen.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen etwas nach. So sank die Rendite für 10jährige Bundesanleihen auf -0,465 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,62 Prozent. Gold und Silber legten heute eine Pause ein. Gold konnte sich jedoch oberhalb von 1.800 US-Dollar pro Feinunze behaupten. Öl schwächelt derweil weiter. So sank die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil unter 43 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Heute gab es eine Reihe guter Unternehmensmeldungen. So meldeten Covestro, Fielmann und SAP überraschend gute Eckdaten für das abgelaufene Quartal. Infineon profitierte von einer Kürzung der einst von der EU verhängten Kartellstrafe und von positiven Analystenkommentaren. Die Aktie stieg über das Junihoch. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung von Siemens wurde die Abspaltung der Energiesparte beschlossen. Zudem steigt der Bereich aus dem Kohlekraftsektor aus. In der zweiten Reihe markierten Gerresheimer und Teamviewer erneut neue Höchststände. Airbus konnte den zweiten Monat in Folge keine neue Bestellung einfliegen. Die Aktie verlor heute über zwei Prozent. Die Bundesnetzagentur droht Telefonica mit einer Strafe. Die Telefonica-Deutschland-Aktie brach daraufhin ein.

Wichtige Termine

USA – Erzeugerpreise

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 12.530/12.790/12.930/13.300 Punkte Unterstützungsmarken: 12.200/12.280/12.475 Punkte Nach einer freundlichen ersten Sitzungshälfe kippte der DAX® mit der Eröffnung der Wall Street nach unten und setzte zum Handelsschluss im Bereich der 61,8%-Retracementlinie (12.475 Punkte) auf. Solange diese Marke hält besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 12.530/12.790. Die Bullen lassen allerdings keine Stärke erkennen. Vielmehr droht bei unterschreiten der Unterstützung ein Rücksetzer bis 12.280 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde) Betrachtungszeitraum: 29.05.2020 – 09.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 09.07.2013 – 08.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de