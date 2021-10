Tagesausblick für 21.10.: DAX macht keine großen Sprünge – Anleger warten auf Quartalsberichte

Der deutsche Aktienmarkt hat sich auch am Mittwoch von seiner lethargischen Seite präsentiert. Der DAX® bewegte sich kaum von der Stelle. Anleger und Händler warten mit Spannung auf die Geschäftszahlen für das dritte Quartal, die bei den meisten Unternehmen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Am Abend steht mit dem „Beige Book“ noch der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed auf dem Programm.

Die Erzeugerpreise in Deutschland sind angesichts hoher Energiekosten und großer Lieferengpässe im September so stark gestiegen wie seit rund 47 Jahren nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Erzeugerpreise im September 2021 um 14,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Morgen mitteilte. Das war der höchste Zuwachs seit dem Herbst 1974, als die Erzeugerpreise im Zuge der Ölkrise stark gestiegen waren. Die Volkswirte hatten für September 2021 nur mit einem Plus von 12,8 Prozent gerechnet.

Unternehmen im Fokus

Der Laborausrüster und Pharmazulieferer Sartorius ist in den ersten neun Monaten 2021 weiter kräftig gewachsen. Der Auftragseingang legte wechselkursbereinigt um 72,3 Prozent auf 3,286 Milliarden Euro zu, während sich der Konzernumsatz um 53,9 Prozent auf 2,527 Milliarden Euro erhöhte, wie Sartorius am Morgen mitteilte. Das operative EBITDA erhöhte sich um 77,3 Prozent auf 866 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg von 29,1 Prozent auf 34,3 Prozent. Der maßgebliche Konzernnettogewinn erhöhte sich um 92,7 Prozent auf 407 Millionen Euro, der Gewinn je Vorzugsaktie von 3,09 Euro auf 5,95 Euro.

Der Social-Media-Gigant Facebook plant offenbar eine Namensänderung. Wie die in der Regel gut informierte Branchenwebsite „The Verge“ berichtet, will Facebook seinen Firmennamen in der kommenden Woche abändern. Hintergrund sei die Tatsache, dass sich das Unternehmen verstärkt darauf konzentrieren wolle, das „Metaverse“ zu errichten. Nach dem Rebranding wäre Facebook voraussichtlich neben Instagram, WhatsApp und Oculus eine von mehreren Töchtern einer neuen Muttergesellschaft, heißt es.

Wichtige Termine

Deutschland – Bundesbank-Monatsbericht Oktober

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – Philadelphia-Fed-Index Oktober

USA – Verkauf bestehender Häuser September