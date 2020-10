Tagesausblick für 22.10.: DAX gibt weiter nach. Tesla, Bilfinger und Compleo im Fokus!

Die Aktienmärkte haben weiter an Boden verloren. Schwache Unternehmensergebnisse, die weiter anhaltenden Brexit-Verhandlungen und die ausstehende Entscheidung für oder gegen ein weiteres US-Konjunkturprogramm ließen die Anleger heute defensiver agieren. Dabei verlor der DAX® rund 1,3 Prozent auf 12.570 Punkte und under der EuroStoxx®50 rund 1,4 Prozent auf 3.180 Punkte. Morgen werden zahlreiche Unternehmensergebnisse aus Europa und unter anderem Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet. Der Blick dürfte sich jedoch vor allem auf Meldungen rund um ein US-Konjunkturprogramm richten.

Am Rentenmarkt gaben die Anleihen heute mehrheitlich etwas nach. So stieg die Rendite für 10jährige Bundesanleihen um zwei Punkte auf -0,59 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere verbesserte sich auf 0,82 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich heute fester. Der Goldpreis distanzierte sich von der Marke von 1.900 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber verteuerte sich auf über 25 US-Dollar. Der Ölpreis pendelte heute im Bereich der gestrigen Range. Hier zeichnete sich also weiterhin keine signifikante Bewegung nach oben oder unten ab. Dem Euro/US-Dollar ist derweil der Ausbruch über die Marke von 1,183 US-Dollar gelungen. Die nächste Hürde liegt nun bei 1,195 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Bilfinger wurde von Übernahmespekulationen beflügelt. Der Flug über die Marke von EUR 8 hielt bei der Aktie der Deutschen Lufthansa nicht lang. Mit einem Minus von 4,2 Prozent war die Airline heute Schlusslicht im MDAX®. Software AG meldete heute Eckdaten für das abgelaufene Quartal. Demnach fielen Umsatz und Gewinn schwächer aus, als von vielen Marktteilnehmern erwartet. Einziger Lichtblick war der Auftragseingang. Das war den Investoren allerdings zu wenig. Inzwischen haben sich die Verluste seit dem jüngsten Hoch auf über 20 Prozent summiert. Vivendi legte gute Ergebnisse vor. Vor allem die Music-Sparte Universal Music sorgte bei Anlegern heute für gute Laune. Heute ging der Ladesäulenanbieter Compleo an die Börse. Der Ausgabepreis lag bei EUR 49. Zum Handelsschluss notierte das Papier bei EUR 47,00.

Netflix kam nach schwachen Quartalszahlen heute in den ersten Handelsstunden unter Druck. Snap erwirtschaftete hingegen überraschend im dritten Quartal einen Gewinn. Heute nach Handelsschluss wird Tesla Zahlen veröffentlichen.

Aus Europa melden morgen unter anderem ADVA Optical, Kering, Kone, L’Oreal, Michelin, Pernod Ricard und Unilever Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. In den USA stehen unter anderem AT&T und Intel und ihre Geschäftszahlen im Fokus.

Wichtige Termine Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für November

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Oktober

Frankreich – Geschäftsklima, Oktober

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 17. Oktober

USA – Frühindikatoren, September Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 12670/12.800 Punkte Unterstützungsmarken: 12.360/12.510/12.560 Punkte Die Bären drückten den DAX® am Vormittag zeitweise auf 12.560 Punkte. Im weiteren Verlauf pendelte der Index zwischen 12.560 und 12.680 Punkten und schloss am unteren Ende der Range. Sinkt der Index unter 12.560 Punkte droht eine Fortsetzung des Abwärtstrends bis 12.510 Punkte. Eine Erholung deutet sich frühestens oberhalb von 12.670 Punkten ab. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 25.09.2020 – 21.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 22.10.2013 – 21.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR1JQ4 4,64 11.200 14.000 21.01.2021 DAX® HR03N7 5,08 12.000 15.100 17.12.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.10.2020; 17:34 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

