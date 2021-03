Tesla-Aktie: 2.000.000 Mio. US-Dollar Marktwert oder Crash-Kandidat?

Die Tesla-Aktie wurde von vielen Investoren schon sehr oft abgeschrieben. Gaben sie am Anfang nicht viel auf Elektroautos und vermuteten aufgrund der laufenden Verluste eine baldige Insolvenz, ist ihnen heute die sehr hohe Aktienbewertung nicht geheuer.

Auch wenn die Gründe häufig plausibel erscheinen, lagen diese Investoren dennoch bisher immer daneben. Insgesamt verpassten sie so bis heute eine Performance von über 15.000 % (08.03.2021). Noch schlimmer erwischte es jene Anleger, die auf fallende Kurse setzten. Sie können langfristig nur verlieren, denn Short-Selling ist in Summe ein Verlustgeschäft und hat schon viele kluge Köpfe ruiniert.

Teslas Marktwert könnte weiter steigen

Zuletzt fiel die Tesla-Aktie vom Hoch über 33 % (08.03.2021). Auch diesmal wird von den Skeptikern der ganz große Einbruch erhofft, aber vielleicht steigt sie auch noch sehr viel weiter.

Dan Ives, der zu den Topanalysten der Wall-Street gehört, kann sich für Tesla bereits eine Marktkapitalisierung von 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar vorstellen. Seine Trefferquote liegt bei 65 % und seine Durchschnittsrendite bei 30 %. Anders als fast alle anderen Beobachter sieht Dan Ives die Tesla-Aktie innerhalb eines Jahres bei 950 US-Dollar und in zwei Jahren den Marktwert des Unternehmens sogar bei 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar. Er begründet seine Einschätzung damit, dass Tesla bereits 2022 jährlich mehr als 1 Mio. Fahrzeuge absetzen könnte.

Darüber hinaus plant das Unternehmen derzeit in Indien einen weiteren Produktionsstandort. Er wird stark subventioniert und verspricht sogar geringere Produktionskosten als in China. Indien ist an einem Wettbewerbsvorteil sehr viel gelegen, um den Export des Landes anzutreiben.

Gründe für eine Kurskorrektur

Nach dem sehr starken Kursanstieg im letzten Jahr (2020) ist eine Kurskorrektur der Tesla-Aktie sicherlich mehr als normal. Dennoch gibt es dafür auch bedeutsame Gründe. So drängen immer mehr Hersteller in den Elektroautomarkt. Selbst Unternehmen wie China Evergrande oder Baidu, die ein ganz anderes Kerngeschäfte besitzen, wollen plötzlich Elektroautos produzieren.

In den USA verliert Tesla gerade Marktanteile. Hersteller wie Ford mit seinem Mustang Mach-E traten zwar erst spät in den Markt ein, kommen dafür aber nun mit Macht. So sank Teslas Marktanteil im Februar 2021 bereits deutlich von 81 auf 69 %.

In Europa ziehen Hersteller wie VW ebenfalls stark nach. Besonders VWs Baukastensystem findet große Anerkennung und wird zu niedrigen Produktionskosten beitragen.

Darüber hinaus leidet die Elektroautobranche aktuell unter einem begrenzten Akku- und Mikrochipangebot, was auch Tesla nun zu spüren bekommt.

Foolishes Fazit

Die Tesla-Aktie kann aufgrund der Bewertung deutlich korrigieren. Sie aber langfristig abzuschreiben, ist sicherlich ein Fehler, denn die langfristigen Aussichten sind weiterhin positiv.

