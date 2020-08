TESLA - Aktie hat ein neues prozyklisches Kaufsignal generiert

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 1.650,710 $ (NASDAQ)

Eine der momentumlastigsten, dynamischsten Aktien am US Aktienmarkt. Im US Technologiesektor. Die mehrwöchige Korrektur seit Mitte Juli konnte bereits abgeschlossen werden. Seit 3 Handelstagen bricht die Aktie über die mehrwöchige Abwärtstrendlinie aus. Der Ausbruch über besagte Abwärtstrendlinie alleine reicht nicht aus, um das als Kaufsignal zu lesen. Wichtig ist die Struktur, die Morphlogie der mehrwöchige Korrektur; und die ist nach meiner charttechnischen Lesart eindeutig bullisch. Es liegt ein prozyklisches Kaufsignal mit Projektionsziel 2.220 USD vor.

Einen ganz kleinen Wehrmutstropfen auf Makroebene gibt es, der m.E. erwähnt werden sollte: Am Samstag hat US Präsident Trump angedeutet, dass die USA nach TikTok (ByteDance) auch gegen Alibaba vorgehen könnten. Zu Trumps Wahlkampfstrategie gehört anscheinend eine Art China-Tradewar-Eventplan bis zur US Präsidentschaftswahl. Bis November dürften noch mehr solcher Maßnahmen folgen. Die Frage ist die, wie lange China still halten wird. Man könnte meinen, dass ab einem bestimmten Punkt Gegenmaßnahmen gegen US Unternehmen am chinesischen Markt verhängt werden könnten. Apple, aber auch Tesla, würden solche Maßnahmen empfindlich treffen. Die Reibereien zwischen den USA und China werden uns in den nächsten Jahren als Anleger begleiten. Auch unter Biden/Harris, falls es dazu kommen sollte. Und wenn eine solche Meldung Tesla treffen sollte, würde das die jeweilige charttechnische Prognose natürlich sofort aushebeln.

