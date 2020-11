TESLA - Aufnahme in den S&P 500

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 408,090 $ (NASDAQ)

Tesla wird am Montag den 21. Dezember in den S&P 500 aufgenommen und ersetzt ein Unternehmen, welches noch in einer separaten Pressemeldung genannt wird.

Quelle: Guidants News

Die Tesla-Aktie befindet sich seit dem Juni 2019 nach einem Korrekturtief bei 35,40 USD in einer steilen Aufwärtsbewegung und setzt damit die langfristige Aufwärtsbewegung seit Juli 2010 fort. Am 01. September markierte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 502,49 EUR.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Seit diesem Allzeithoch konsolidiert die Aktie in einem symmetrischen Dreieck. Die Begrenzungen liegen aktuell bei 439,52 USD und bei 395,63 USD. Nach der aktuellen Meldung über die Aufnahme in den S&P 500 springt die Aktie deutlich an und wird im frühen europäischen Handel bei 453,61 USD getaxt. Damit deutet sich ein Ausbruch aus dem Dreieck nach oben an. Allerdings scheiterte erst am 09. November ein Ausbruchsversuch.

Ist die Indexaufnahme ein Auslöser für eine weitere Rally?

Etabliert sich die Tesla-Aktie in den nächsten Tagen oberhalb des Dreiecks, also oberhalb von 439,52 USD, dann könnte die Rally der letzten Monate fortgesetzt werden. In diesem Fall wäre ein Anstieg bis ca. 502,49 USD und später ca. 675-680 USD möglich. Sollte dieser Ausbruchsversuch aber erneut scheitern, wäre ein erneuter Test der unteren Begrenzung des Dreiecks möglich.

Zusätzlich lesenswert:

DEUTSCHE BANK - Hohe Hürde erreicht

Tesla Inc. - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)