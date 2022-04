TESLA - Cathie Wood mit neuem Kursziel, was sagt der Chart?

Wie mein Kollege Oliver Baron heute in seinem Artikel „Tesla-Aktie soll auf 4.600 USD steigen“ berichtet, hat Cathie Wood wieder einmal ein Hammerkursziel für Tesla genannt. Wie realistisch ist dieses Ziel aus charttechnischer Sicht?

Wenige Tage nach dem Börsenstart im Jahr 2010 markierte die Aktie ein Allzeittief bei 2,996 USD. Danach startete eine Aufwärtsbewegung, die sich zunächst in einem Trendkanal abspielte. Im Sommer 2020 brach die Aktie aus diesem Trendkanal nach oben aus, was zu einer Trendbeschleunigung führte. Aus diesem Ausbruch lässt sich ein rechnerisches Ziel bei 1.995,91 USD ableiten.

Am 04. November 2021 markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 1.243,49 USD. Seit diesem Hoch korrigiert der Wert. Im Tief kam es zu einem Kurs von 700,00 USD.

Seit 24. Februar 2020 zieht der Aktienkurs von Tesla wieder deutlich an. Die Aktie scheiterte am 05. April 2022 am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Seitdem setzt der Wert etwas zurück. In den letzten Tagen lief er auf der Unterstützungszone zwischen 981,52 USD und 970,47 USD seitwärts. Im Hoch kletterte der Wert dabei auf 1.026,24 USD.

Neue Rally möglich?

Gelingt der Tesla-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 1.026,24 USD könnte die Tesla-Aktie erneut zu einem Angriff auf den Abwärtstrend seit November 2021 ansetzen. Gelingt der Aktie ein Ausbruch darüber, könnte sie in Kürze auf ein neues Allzeithoch ansteigen und damit einen weiteren großen Schritt zu einem möglichen Kursziel bei 1.995,91 USD gehen.

Sollte der Wert allerdings unter dem EMA 50 abfallen, wäre kurzfristig mit einem Rücksetzer gen 900,40 USD zu rechnen.

Fazit: Auch wenn das Chartbild der Tesla-Aktie Anzeichen für eine weitere umfangreiche Rally zeigt, erscheint das Kursziel von Cathie Wood bei 4.600 USD sehr ambitioniert.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)