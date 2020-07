TESLA - Der Hype geht weiter

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 1.544,650 $ (NASDAQ)

Die Tesla-Aktie war am Freitag wieder einmal der große Gewinner im Nasdaq 100. Die Aktie brach aus einer Minikonsolidierung nach oben aus und kletterte um 10,78 %. Sie markierte ein neues Allzeithoch bei 1.548,91 USD.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Februar 2020 kam es im Rahmen eines Blow Offs zu einem Allzeithoch bei 968.99 USD. Anschließend korrigierte der Wert massiv und fiel auf 350,51 USD zurück. Seit diesem Tief zieht der Aktienkurs wieder massiv an. Bereits am 10. Juni kam es zu einem neuen Allzeithoch. Dieses löste aber noch keine weitere Kaufwelle aus. Die Aktie konsolidierte zunächst in einem Wimpel um das alte Allzeithoch. Am 30. Juni brach die Aktie aus diesem Wimpel nach oben aus. Bereits am 07. Juni übertraf sie das Kursziel daraus.

Die Bewegung ab dem alten Allzeithoch aus dem Februar kann inzwischen wohl als eine Art bullische Flagge auf die Rally von Juni 2019 bis Februar 2020 angesehen werden. Aus dieser Einordnung lässt sich ein Kursziel bei rund 1.918 USD ableiten.

Kaufwelle läuft immer noch

Die Bewegung der Tesla-Aktie erinnert inzwischen stark an den Hype aus dem Februar 2020. Noch ist allerdings das Volumen nicht wieder annähernd auf diesem Niveau. Die Aktie ist wieder einmal massiv überkauft und von daher durchaus ausfällig für einen Rücksetzer. Allerdings ist die Rally nach wie vor intakt und am Freitag mit dem neuen Allzeithoch frisch bestätigt worden. Daher besteht die Möglichkeit, dass die Aktie in den nächsten Tagen noch weitere Schritte hin zu dem möglichen Ziel bei 1.918 USD machen könnte. Ein kleines Verkaufssignal ergäbe sich, wenn die Aktie unter das Tief aus der letzten Woche bei 1.311,34 USD abfallen würde. In diesem Fall könnte es zu einer Konsolidierung in Richtung 1.135,33 USD oder sogar 1.027,48 USD kommen.

