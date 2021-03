Tesla – Nach Kurssturz bieten Bonus-Cap-Zertifikate Einstiegschancen!

Tesla war 2020 einer der Superstars an der Börse. Schließlich hat sich das Papier in dieser Zeit fast verachtfacht. In den zurückliegenden Tagen stiegen Investoren bei E-Autoherstellern wie Tesla jedoch scharenweise aus. Rund ein Viertel verlor die Aktie des von Elon Musk gesteuerten Konzerns seit dem Allzeithoch. Es mehrten sich zuletzt negative Schlagzeilen. Die Konkurrenz gibt inzwischen bei E-Autos ebenfalls Gas. So fiel Tesla in Europa 2020 bei E-Fahrzeugen hinter VW und die Renault-Nissan-Mitsubishi zurück. Im Januar sank der Marktanteil in Europa auf 3,5 Prozent. Am Heimatmarkt wollen neben den etablierten Autoherstellern Neulinge wie Fisker, Nio und Lucid in den Markt mit E-Fahrzeugen einsteigen. Vor diesem Hintergrund stellen zuletzt viele Investoren die ambitionierte Bewertung in Frage. Der jüngste Kurssturz sorgt jedoch für durchaus interessante Konditionen bei Wertpapieren wie Bonus-Cap-Zertifikaten und Discount-Optionsscheinen. Auch für den Fall, dass die Aktie noch etwas weiter fällt.

Chart: Tesla

Widerstandsmarken: 708/800/900 USD

Unterstützungsmarke: 500/590/650 USD

Die Aktie von Tesla bildet aktuell einen kurzfristigen Abwärtstrend und setzt erneut auf der 50%-Retracementlinie auf. Vergangene Woche startete von hier aus eine Gegenbewegung auf über 700 US-Dollar. Wiederholt sich das Szenario? Viele Bullen werden allerdings abwarten bis die Hürde bei 708 US-Dollar signifikant überschritten ist. Bis dahin droht das Papier unter 650 US-Dollar zu kippen.

Tesla in USA; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 30.07.2020– 17.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Tesla in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.02.2015– 17.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap Zertifikat auf die Aktie von Tesla für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in USA

Cap (obere Begrenzung) in USD Finaler Bewertungstag Tesla HR2AAG 469,44 360,00 680,00 17.09.2021 Tesla HR3157 427,70 260,00 480,00 17.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.03.2021; 10:50 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Discount-Optionsscheine auf die Aktie von Tesla für Spekulationen, dass sich die Aktie steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Cap (Obere Kursgrenze) in USD

Finaler Bewertungstag Tesla HR172S 2,90* 500,00 550,00 16.06.2021 Tesla HR172N 3,15* 460,00 510,00 16.06.2021

*Maximaler Rückzahlungsbetrag: 5 USD. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.03.2021; 10:59 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf die Aktie von Tesla für Spekulationen, dass sich die Aktie fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD

Cap (untere Kursgrenze) in USD Finaler Bewertungstag Tesla HR528E 3,39* 850,00 800,00 16.06.2021 Tesla HR42N4 2,00** 670,00 630,00 16.06.2021

*Maximaler Rückzahlungsbetrag: 5 USD.**Maximaler Rückzahlungsbetrag: 4 USD. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.03.2021; 11:44 Uhr

