TESLA - Potenzielle Kaufzone naht

Die Tesla-Aktie markierte am 25. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 900,40 USD. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Korrekturbewegung. Dabei fiel er am 05. März 2021 auf das 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit 08. September 2021 zurück.

Von dort aus erholte sich der Wert schnell an den EMA 50, prallte aber daran nach unten ab. In den letzten Tagen gab die Aktie peu a peu ihre Erholungsgewinne wieder ab. Gestern notierte sie im Tief bei 596,02 USD.

Bald neue Longchancen?

Kurzfristig kann die Tesla-Aktie noch bis 545 oder sogar 502,49 USD abfallen. Danach böte sich allerdings eine gute Chance auf eine Rally. Im ersten Schritt könnte die Aktie dabei an den EMA 50 bzw. 717,85 USD, also an das letzte Erholungshoch ansteigen. Wenn es zu einem Ausbruch über diesen Widerstandsbereich käme, würde sogar das Allzeithoch in Reichweite kommen.

Sollte die Aktie allerdings 502,49 USD abfallen, könnte weiterer Verkaufsdruck aufkommen. In diesem Fall wäre mit einer Fortsetzung der Korrektur bis in den Bereich um 358-329 USD zu rechnen.

