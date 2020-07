Twitter: 121.000 US-Dollar verloren, 130 Konten von Bitcoin Hack betroffen

Twitter veröffentlichte weitere Einzelheiten über den Hack vom vergangenen Mittwoch. Die Microblogging-Plattform gab bekannt, dass sich die Hacker als Folge des Angriffs mit Bitcoin im Wert von 121.000 US-Dollar davongemacht haben.

Die Hacker griffen auf hochkarätige Konten zu, um Tweets zu posten, in denen sie um Spenden von den Followern in Höhe von 1.000 US-Dollar in Bitcoin baten. Der Text der Tweets versprach, dass alle Spender die doppelte Summe zurückerhalten würden. Die Posts enthielten einen Link zur Spendenseite, der angeblich 30 Minuten lang nach den Postings live war.

Ungefähr 130 bekannte Nutzer waren betroffen. Dazu gehören die Konten des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, des CEO von Amazon.com, Jeff Bezos, und des CEO von Tesla, Elon Musk. Alle haben viele Follower auf der ganzen Welt.

Nach dem Vorfall fror Twitter viele Konten ein, während es die Sicherheitsverletzung untersuchte. Der Täter - oder die Täter - sind noch immer unbekannt. Keine Partei hat sich bisher dazu bekannt.

Über den Twitter-Support-Feed versprach das Unternehmen, “aggressive” Maßnahmen zu ergreifen, um seinen Betrieb zu sichern. Es versprach auch, Einzelheiten zu diesen Maßnahmen mitzuteilen und Berichte zur allgemeinen Situation zu veröffentlichen.

Am Mittwochabend beschrieb das Unternehmen den Hack als “koordinierte Social-Engineering-Attacke”, die von Kriminellen verübt worden sei, die sich irgendwie Zugang zu seinen internen Abläufen verschafft hätten.

Das FBI sagte am Donnerstag, dass es den Fall untersucht. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo sagte, dass das Finanzministerium des Bundesstaates dies ebenfalls tut. Der Hack wirkte sich auf Konten aus, die zu Kryptobörsegeschäften gehören, die der Staat New York reguliert.

Am Freitag stiegen die Twitter-Aktien um 1,5 % und übertrafen damit die Gewinne des breiteren Aktienmarktes.

