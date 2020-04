UBS hebt Ziel für DWS auf 28 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS vor Quartalsberichten europäischer Vermögensverwalter von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der zuletzt etwas aufgehellten Lage an den Aktienmärkten hob Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2021 und 2022 leicht an. Er betonte dabei aber auch den Hintergrund, dass diese im vergangenen Monat je nach Branchenwert schon um 10 bis 35 Prozent gesunken seien./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 03:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.