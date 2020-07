UBS hebt Ziel für UPS auf 150 Dollar - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für UPS von 121 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal sei eine positive Überraschung in größerem Ausmaß, schrieb Analyst Thomas Wadewitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sei das Muster gebrochen, dass der Produktmix im Consumer-Geschäft Gegenwind mit sich bringe. Er erhöhte seine Gewinnschätzungen je Aktie./tih/la

