UBS senkt Ziel für Easyjet auf 1240 Pence - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 1320 auf 1240 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kapitalerhöhung verschaffe der Fluggesellschaft eine starke Liquiditätslage, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es dadurch einen Verwässerungseffekt, der in dem neuen Kursziel zum Ausdruck komme./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / 22:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2020 / 22:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.