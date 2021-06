US-Milliardärsfamilie Mills verkauft Medline-Mehrheit an Privatinvestoren

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Milliardärsfamilie Mills verkauft die Mehrheit am Medizinbedarfshersteller Medline an eine Gruppe von Privatinvestoren. Das teilte das Konsortium aus Blackrock , Carlyle und Hellmann & Friedman am Wochenende mit. Auch die singapurische GIC Pte werde investieren. Die Transaktion wird der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge mit mehr als 30 Milliarden US-Dollar bewertet./he