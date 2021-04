Varta: Apple will AirPod-Produktion stark zurückfahren – Aktie taucht ab und unterschreitet wichtige Trendlinien

Wie die japanische Zeitung „Nikkei“ unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, will Apple die Produktion für seine AirPods in diesem Jahr um bis zu 30 Prozent zurückfahren. Begründet werde dies mit den zunehmend härteren Wettbewerb.

Das setzt Batteriezulieferer Varta im heutigen Handel unter Druck und schickt die Aktie um knapp 5 Prozent ins Minus. Die Aktien des Batterieherstellers steuern damit wieder auf ihre 200-Tage-Linie zu. Sowohl die kurzfristige 21- als auch die mittelfristigere 50-Tage-Trendlinie sin mit dem heutigen Rücksetzer bereits unterschritten worden.

Ein schwacher Jahresstart sei von Varta bereits signalisiert worden, erklärte ein Marktteilnehmer. Apple bereite sich auf die neue Kopfhörer-Generation in diesem Jahr vor, und für Varta komme alles auf das zweite Halbjahr an. Insgesamt sei aber mehr Klarheit wünschenswert, nicht nur was die Zukunft beider AirPod-Modelle angehe.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: xalien / Shutterstock.com

