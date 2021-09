Velodyne Lidar gibt mehrjährige Liefervereinbarung mit TOPODRONE bekannt

TOPODRONE-Vermessungslösungen – ausgestattet mit Lidar-Sensoren von Velodyne – meistern anspruchsvolle Anwendungen unter anderem in Landwirtschaftsbetrieben, Wäldern und im Infrastrukturbereich

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute eine mehrjährige Vereinbarung über die Lieferung seiner Lidar-Sensoren an TOPODRONE bekannt. TOPODRONE hat seinen Sitz in der Schweiz und entwickelt kostengünstige, hochpräzise Lösungen für Luftbildvermessungen. Durch den Einsatz von Lidar-Sensoren von Velodyne ist TOPODRONE in der Lage, hochpräzise Kartierungen und 3D-Modellierungen in anspruchsvollen Umgebungen wie Landwirtschaftsbetrieben, Wäldern, Infrastrukturen und anderen Bereichen durchzuführen, um Entwicklungen zu unterstützen, die wirtschaftliche und nachhaltige Ziele vorantreiben.

Velodyne (Halle: 20, Stand: 20F.29) und TOPODRONE (Halle: 20, Stand: 20E.19) werden ihre Lidar-basierten Lösungen für die Geodaten-Community auf der INTERGEO 2021, einer weltweit führenden Messe- und Konferenzplattform für Geomatik und zukunftsorientierte Lösungen, vorstellen. Die Veranstaltung findet vom 21. bis 23. September in Hannover, Deutschland, statt.

„Die Lidar-Sensoren von Velodyne versetzen unsere Lösungen in die Lage, komplizierte, präzise Messungen zu erfassen, die für eine qualitativ hochwertige Vermessung von entscheidender Bedeutung sind“, sagte Maxim Baklykov, Gründer und CEO von TOPODRONE, einem Marktführer im Vermessungssektor. „Das geringe Gewicht und der kompakte Formfaktor der Sensoren ergeben eine große Synergie mit einem der wichtigsten Grundsätze von TOPODRONE, nämlich einige der leichtesten Lidar-basierten Vermessungslösungen auf dem Markt zu bauen. Die Sensoren von Velodyne haben den geringsten Stromverbrauch ihrer Klasse, wodurch die Drohnen länger fliegen können. Die Zusammenarbeit mit Velodyne hat uns dabei geholfen, die bekannte Marke und Produktqualität des Unternehmens zu nutzen, wodurch wir einen großen Mehrwert und das Vertrauen unserer Kunden in unsere Lösungen gewinnen.“

TOPODRONE verwendet den Puck™, Puck Hi-Res™ und Ultra Puck™ von Velodyne als 3D-Datenerfassungs- und Kartierungssensoren in seinen Vermessungslösungen. TOPODRONE 100 LITE und TOPODRONE 200 ULTRA sind leichte und präzise Lösungen, die auf Drohnen, unbemannten Flugzeugen (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) mit vertikaler Start- und Landefähigkeit (Vertical Take-off and Landing, VTOL) und Rucksacksystemen für mobiles Laserscanning installiert werden können. Mit TOPODRONE 200 ULTRA und einer Supercam SX350 VTOL können Vermessungsingenieure mehr als 10 Quadratkilometer pro Flug mit hochdichten und genauen RGB-LiDAR-Punktwolkendaten abdecken, die aus 150 Metern Höhe generiert werden.

TOPODRONE bietet Präzisionsvermessung für Kunden weltweit

TOPODRONE bietet Velodyne Lidar-gestützte Scannerlösungen für globale Märkte an. Zu den Kunden zählen einige der renommiertesten Forschungsuniversitäten der Welt. Forscher und Spezialisten des Natural Resources Institute Finland, die an der nachhaltigen Entwicklung der finnischen Bioökonomie arbeiten, setzten einen TOPODRONE-Laserscanner ein, der auf einer Drohne, einem Quad und einem Menschen montiert war. Selbst unter harten Winterbedingungen, wie z. B. bei -20 °C und in der Nacht, lieferte der Scanner eine hohe Positionsgenauigkeit der erfassten Punktwolkendaten.

Ein weiterer Kunde ist das in Sierra Leone ansässige Unternehmen Track Your Build. Das Unternehmen bietet Fernerkundungsdienste für die Bereiche Bau und Infrastrukturmanagement an. Das Unternehmen setzte einen TOPODRONE-Scanner ein, um eine erfolgreiche topografische Vermessung für ein Wasserkraftwerksprojekt durchzuführen. Track Your Build hat nun die Lidar-basierte Vermessung für städtische und ländliche Gebiete in seinen Workflow aufgenommen, um den Bedarf an Punktmessungen zu eliminieren.

In Costa Rica verwendet M. Eduardo Sáenz V, ein professioneller Vermessungsingenieur, TOPODRONE 100 LITE für die Vermessung von Wäldern, Teakholz-Plantagen, verschiedenen Arten von landwirtschaftlichen Betrieben und Bauland. Er kommentiert: „Das System hat sich definitiv bewährt und die Kosten und Lieferzeiten drastisch reduziert. Es hat sich in schwierigen Arbeitsumgebungen als zuverlässig erwiesen. Der Zeitgewinn und der Gewinn an Detailtreue sind beachtlich. Die Möglichkeiten für dieses Tool sind schier endlos.“

„TOPODRONE hat einen beeindruckenden weltweiten Kundenstamm aufgebaut, indem es Unternehmen bei der Bewältigung einer Reihe von schwierigen Kartierungsbedingungen unterstützt und genaue Vermessungsdaten liefert“, sagte Erich Smidt, Vice President für Europa bei Velodyne Lidar. „Die Lösungen von TOPODRONE belegen die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Velodyne-Sensoren, da sie über eine Produktfamilie mit mehreren Einsatzmöglichkeiten verfügen.“

Mit den Velodyne-Lidar-Sensoren können Unternehmen schnell und einfach hochpräzise 3D-Modelle jeder Umgebung für die mobile Kartierung erstellen. Die Sensoren liefern hochauflösende 360-Grad-Rundumsichtbilder zur genauen Messung und Analyse der Umgebung. Die Leistungsfähigkeit, die Reichweite, das geringe Gewicht, der niedrige Stromverbrauch und der kompakte Formfaktor der Velodyne-Sensoren ermöglichen es Entwicklern, vielseitige Systeme zu entwickeln, die für mobile und UAV/Drohnen-Anwendungen konfiguriert werden können. Die Sensoren von Velodyne haben sich als zuverlässig erwiesen, selbst bei schwierigen Anwendungsbedingungen und Wetterverhältnissen. Wenn Sie Sensoren von Velodyne erwerben möchten, wenden Sie sich bitte an den Velodyne-Vertrieb unter +1 669 275 2526, sales@velodyne.com.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

