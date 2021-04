Verbio: Vortags-Rally geht heute weiter – Unternehmen ein Profiteur des Energiewandels in Europa

Nachdem Verbio am Vortag bereits deutliche Gewinne verzeichnen konnte, geht die Rally für die Aktie heut weiter. Unter den Favoriten im Nebenwerteindex SDax tasten die Papiere sich mit plus 3,4 Prozent auf 39,68 Euro an ihr Zwischenhoch von Anfang April mit 40,24 Euro heran. Am Montagnachmittag hatten sie bereits mit einem Kurssprung auf eine Anhebung der Prognose für das laufende Jahr reagiert.

Analystin Alina Köhler von der Privatbank Hauck & Aufhäuser sieht den Hersteller von Biokraftstoffen als Profiteur der Nachfrage nach erneuerbaren Energien in Europa. Die Preise von Biodiesel stiegen stark und die Aussichten für Bioethanol verbesserten sich, schrieb sie in einer Studie.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

