Volkswagen-Chef Diess kündigt Personalabbau in Wolfsburg an

Hamburg (Reuters) - Volkswagen will in seinem Stammwerk in Wolfsburg weitere Stellen streichen.

Es werde "etwas Personalabbau" geben, sagte Konzernchef Herbert Diess am Donnerstag bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. In einigen Bereichen würden durch die Umstellung auf den Bau von Elektroautos deutlich weniger Arbeitskräfte benötigt. Die Höhe des Personalabbaus bezifferte er nicht. Ein neues Sparprogramm sei nicht geplant.