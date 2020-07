Vorbörse: Dax deutlich über 13.000 Punkte erwartet – US-Tech-Aktien zünden wieder den Turbo

DEUTSCHLAND: – GEWINNE – Der Dax kennt über 13.000 Punkten wohl zunächst kein Halten: Nach dem Sprung über die runde Marke zu Wochenbeginn taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex am Dienstag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 13.160 Punkte und damit rund 0,9 Prozent höher. Im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise einigten sich die EU-Staaten auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte. Der Kompromiss wurde nach mehr als viertägigen Verhandlungen am frühen Dienstagmorgen bei einem Sondergipfel in Brüssel von den Mitgliedsstaaten angenommen. Für gute Laune bei den Anlegern sorgt aber auch, dass sich die Techwerte an der Nasdaq rechtzeitig vor den Quartalsberichten der Schwergewichte wieder im Rallymodus befinden.

USA: – GEWINNE – Amerikas Technologie-Aktien haben sich zum Wochenbeginn wieder von ihrer besten Seite gezeigt. Kurz vor den Quartalszahlen großer Konzerne und Trendsetter wie Amazon, Microsoft und der Google-Holding Alphabet setzten Investoren nach der Konsolidierung der vergangenen Woche wieder voll auf die Wachstumsstärke der Tech-Branche. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg am Montag um 2,88 Prozent auf 10.952,08 Punkte und nahm damit wieder Kurs auf das Rekordhoch von vor einer Woche. Für den Dow Jones Industrial reichte es am Ende nur zu einem Plus von 0,03 Prozent auf 26.680,87 Zähler. Lange Zeit hatte der Leitindex aber im Minus gelegen.

ASIEN: – GEWINNE – Die Börsen Asiens sind am Dienstag im Sog einer überwiegend starken Wall Street gestiegen. Rückenwind lieferten zudem die Hoffnungen auf Fortschritte bei Corona-Impfstoffen sowie die Einigung der EU auf milliardenschwere Konjunkturhilfen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 0,8 Prozent zu. In China hingegen hielt sich der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen knapp in der Gewinnzone und der Hang Seng in Hongkong stieg um 1,9 Prozent.

Der Euro hat am Dienstag trotz einer Einigung auf ein großes Corona-Finanzpaket auf EU-Ebene nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1430 US-Dollar. In der Nacht auf Dienstag war sie noch auf einen viermonatigen Höchststand von 1,1469 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1448 Dollar festgesetzt.

Am frühen Dienstagmorgen hatten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union nach langen Verhandlungen auf ein milliardenschweres Haushalts- und Finanzpaket geeinigt. Es geht um ein Corona-Konjunkturprogramm und den nächsten siebenjährigen EU-Haushalt. EU-Ratschef Charles Michel bezeichnete die Einigung als einen entscheidenden Moment für Europa. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sprach von einem historischen Moment.

Dass der Euro auf die Einigung nicht mit Gewinnen, sondern mit Verlusten reagierte, führten einige Marktteilnehmer auf Gewinnmitnahmen zurück. Im Vorfeld der Einigung hatte der Euro beständig zugelegt, nach Bekanntwerden bröckelte er aber ab. An den Märkten wird eine solche Reaktion oft mit der Börsenweisheit „Buy the rumor, sell the fact“ umschrieben. Der Satz beschreibt Kursverluste nach weithin erwarteten, aber nicht ganz sicheren Ereignissen.

