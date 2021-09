Vorbörse: Dax knüpft an guten Wochenauftakt an – Wall Street stabilisiert sich

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE – Der Dax dürfte am Dienstag nach seinem guten Wochenauftakt nochmals leicht zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start 0,22 Prozent höher auf 15 737 Punkte. Börsianern zufolge prägt eine Erholung nach den Verlusten der Vorwoche das Bild. Auf Kursgewinne in New York folgte am Dienstag auch eine recht solide Entwicklung an vielen Handelsplätzen in Asien. Im Mittelpunkt stehen Verbraucherpreise aus den USA, die bedeutenden Charakter für die US-Geldpolitik haben. Die Notenbank Fed hatte zuletzt signalisiert, ihr Anleihekaufprogramm zurückzufahren. Sollte sich die hohe Inflation in den USA entgegen den Erwartungen der Fed als hartnäckig erweisen, steige der Druck auf die Währungshüter, hieß es am Markt. Diese treffen sich in der kommenden Woche zum nächsten Zinsentscheid.

USA: – DOW STABILISIERT – Nach einer schwachen Vorwoche haben sich die Kurse an der Wall Street am Montag etwas stabilisiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,76 Prozent zu auf 34 869,63 Punkte zu. Börsianern zufolge ist der Dow nach zuletzt fünf schwachen Handelstagen und dem Rückfall auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten nun reif für eine zumindest vorübergehende Erholung. Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda sprach von einem „anständigen Start in die Woche“.

ASIEN: – OHNE EINHEITLICHE TENDENZ – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio legte der Nikkei 225 im späten Handel um 0,56 Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank hingegen um rund 0,39 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang-Seng-Index kurz vor Handelsende 0,15 Prozent ein. Mit Spannung werden neue Preisdaten aus den USA im Tagesverlauf erwartet.

DAX 15701,42 0,59

XDAX 15729,55 1,07

EuroSTOXX 50 4189,53 0,46

Stoxx50 3577,18 0,39

DJIA 34869,63 0,76

S&P 500 4468,73 0,23

NASDAQ 100 15434,50 -0,04\

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 171,65 -0,06%\°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1813 0,02

USD/Yen 110,0685 0,07

Euro/Yen 130,0290 0,08\°

Der Euro hat am Dienstagmorgen stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1815 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,1780 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag richten sich die Blicke der Anleger in Richtung USA. Dort werden am frühen Nachmittag neue Inflationszahlen erwartet. Analysten rechnen mit einer leichten Abschwächung der aktuell hohen Inflation. Die Teuerung hat große Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die jedoch schon zu erkennen gegeben hat, den derzeitigen Inflationsschub als vorübergehende Entwicklung zu betrachten und geldpolitisch nicht reagieren zu wollen.

ROHÖL:

^

Brent 74,02 0,51 USD

WTI 70,98 0,53 USD\°

Die Ölpreise haben am Dienstag ihre Aufschläge vom Wochenstart ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bis zu 74,07 US-Dollar. Das waren 56 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmaß bis auf 71,06 Dollar. Damit bewegen sich die Ölpreise auf dem höchsten Niveau seit Anfang August.

Für Aufsehen sorgt am Ölmarkt ein neuer Tropensturm, der sich dem Golf von Mexiko nähert und sich laut Wetterprognosen zu einem Hurrikan entwickeln könnte. Die Golfregion erholt sich gerade von den Auswirkungen des schweren Hurrikans Ida, der vor etwas mehr als zwei Wochen zur Schließung vieler Förderanlagen geführt hat. Mittlerweile ist gut die Hälfte der Kapazität wieder in Betrieb, einzelne Plattformen sollen wegen des Tropensturms aber erneut geschlossen werden.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 8,80 (8,50) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 90 (60) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 64 (56) EUR – ‚BUY‘

– DEUTSCHE BANK HEBT HAPAG-LLOYD AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 265 (180) EUR

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 40 (39) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT BHP GROUP AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OW) – ZIEL 2000 (2500) PENCE

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4900 (6000) PENCE – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG SENKT CARLSBERG AUF ‚SELL‘ (BUY) – ZIEL 883 (1295) DKK

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 800 (1150) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– EXANE BNP SENKT IAG AUF ‚NEUTRAL‘ (OUTPERFORM)

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 963 (1200) PENCE – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT INDITEX AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 35 (31) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 465 (415) DKK – ‚UNDERPERFORM‘

– JPMORGAN SENKT TECNICAS REUNIDAS AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) ZIEL 9,50(15,20)EUR

– WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 46,50 (41) EUR – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 CHE: Roche Pharma Day (online)

GBR: Barclays Global Financial Conference u.a. mit American Express, JPMorgan Chase

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion (endgültig) 07/21

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 08/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/21

11:30 EUR: EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DEU: Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung 5 Mrd

12:00 FRA: OECD Frühindikator August

14:30 USA: Stundenlohn 08/21

14:30 USA: Verbraucherpreise 08/21

15:45 EUR: EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS

22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten (wöchentlich)

SONSTIGE TERMINE

17:30 DEU: Videokonferenz CDU-Wirtschaftsrat zur Bundestagswahl zum Thema «Konsequenzen für den Wirtschaftsstandort Deutschland»

EUR: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Rede zur Lage der EU,

DEU: Messe Automechanika Eröffnung (bis 18.09.)

DEU: Messe Husum Wind, mit Eröffnung durch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) (bis 17.09.)

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

09.00 Uhr

Spanien

Verbraucherpreise HVPI

August

Monatsvergleich +0,4 +0,4*

Jahresvergleich +3,3 +3,3*

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Arbeitslosenquote ILO

Dreimonatsschnitt

Mai bis Juli 4,6 4,7

USA

14.30 Uhr

Verbraucherpreise, August

Monatsvergleich +0,4 +0,5

Jahresvergleich +5,3 +5,4

Kernrate +4,2 +4,3

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Depot-Vergleich – So finden Sie den besten Broker 2020