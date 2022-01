Vorbörse: US-Techwerte bluten erneut – Dax vor Fed-Entscheid im Plus erwartet

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM PLUS – Vor den mit Spannung erwarteten geldpolitischen Signalen der US-Notenbank am Abend zeichnet sich am Mittwoch im Dax zunächst weitere Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 15 198 Punkte. Zinssorgen und die zugespitzte Ukraine-Krise hatten den Dax am Montag und Dienstag zeitweise unter die runde Marke von 15 000 Punkten gedrückt, die er aber letztlich halten konnte. „Knapp unter dieser Marke verläuft der untere Bereich der großen Seitwärtsrange“, erklärte der Chartanalyst Christoph Geyer in seinem Morgenkommentar. Bei 14 818 und 14 816 Punkten liegen Zwischentiefs aus dem Oktober und Mai 2021. Geyer hält einen Test für weiterhin denkbar.

USA: – DOW LEICHT IM MINUS, NASDAQ MIT KRÄFTIGEN VERLUSTEN – Auch am Dienstag ist der Handel an den US-Börsen von nervösen Schwankungen geprägt gewesen. Wie schon am Vortag startete der Handel mit einer Flucht der Anleger aus dem Risiko. Einen frühen Abschlag von mehr als zwei Prozent holte der Dow Jones Industrial gestützt auf gut aufgenommene Quartalszahlen einiger Indexmitglieder zeitweise wieder auf. Zum Schluss allerdings stand mit 34 297,73 Punkten wieder ein dünnes Minus von 0,19 Prozent auf der Kurstafel. Am breiten Markt und unter den Technologiewerten machte sich die seit Tagen schon spürbare Nervosität der Anleger vor dem am Mittwoch erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed weiter stark bemerkbar. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,22 Prozent auf 4356,45 Zähler. Angeschlagen bleibt aber vor allem der technologielastige Nasdaq 100 , der um 2,48 Prozent auf 14.149,12 Zähler absackte.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – In Asien haben sich die Aktienmärkte am Mittwoch bei geringen Ausschlägen uneinheitlich entwickelt. Während es in Japan weiter nach unten ging, legten die chinesischen Aktienbörsen zuletzt zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 27 011 Punkte 0,44 Prozent unter dem Vortagsniveau. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland legte nach den deutlichen Verlusten vom Vortag im späten Handel ein halbes Prozent. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong pendelte der Hang-Seng-Index zuletzt um den Vortagsschluss.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,35 -0,18

DEVISEN: Der Euro hat am Mittwoch vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid in den USA stabil an der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1305 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas niedriger auf 1,1268 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten richtet sich die Aufmerksamkeit zur Wochenmitte auf die amerikanische Geldpolitik. Am Abend trifft die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung. Es wird mit klaren Hinweisen auf eine baldige Leitzinsanhebung gerechnet. Am Markt ist eine erste Straffung in der Pandemie für März eingepreist. Für dieses Jahr werden insgesamt vier Anhebungen im Gesamtumfang von einem Prozentpunkt erwartet. Grund der Zinswende ist die hohe Inflation von aktuell sieben Prozent.

Etwas im Schatten der Federal Reserve gibt auch die Zentralbank Kanadas ihre Entscheidungen bekannt. Beobachter halten es durchaus für möglich, dass die Kanadier ihrem großen Nachbarland einen Schritt voraus sind und bereits jetzt mit Zinsanhebungen beginnen. Ein Zinsschritt ist allerdings keine ausgemachte Sache. Commerzbank-Expertin Elisabeth Andreae rechnet mit einer ersten Straffung eher im März, also zeitgleich mit der Fed.

Euro/USD 1,1304 -0,01%

USD/Yen 113,89 -0,01%

Euro/Yen 128,74 -0,02%

ROHÖL: Die Ölpreise bleiben schwankungsanfällig. Am Mittwochmorgen standen die beiden wichtigsten Rohölsorten wieder leicht unter Druck. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 88,09 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 28 Cent auf 85,32 Dollar.

Die Preisschwankungen am Erdölmarkt waren zuletzt hoch. Waren die Preise am Montag noch stark unter Druck geraten, hatte am Dienstag eine Erholung eingesetzt. Ausschlaggebend für den Schlingerkurs ist die hohe Verunsicherung an den Finanzmärkten. Gründe sind die erwartete Zinswende in den USA und die angespannte Situation an der ukrainisch-russischen Grenze.

Derzeit liegen die Ölpreise etwas unterhalb ihrer unlängst markierten siebenjährigen Höchststände. Unterstützung kommt von einem eher knappen Angebot bei zugleich solider Nachfrage. Schon seit längerem befindet sich der Markt in einer sogenannten „Backwardation“, in der die Preise von zeitnah verfügbarem Erdöl höher liegen als von späteren Öllieferungen. Unter Experten gilt diese Marktsituation als Knappheitssignal.

Brent 88,04 -0,16 USD

WTI 85,27 -0,33 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 140 (138) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 77 (72) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,40(3,50)EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 101 (105) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 56 (59) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 50 (51) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 8,80 (9,30) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP SENKT DEUTSCHE BÖRSE AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY)

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 63 (65) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 80 (78) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 62 (55) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/BAADER BANK SENKT ZIEL FÜR WESTWING AUF 26 (36) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GENERAL ELECTRIC AUF 124 (131) USD – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 19200 (16050) DKK – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 160 (155) SEK – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 615 (550) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ING AUF 10,70 (10,40) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 8,50 (9) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ABRDN AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 260 (285) PENCE

– BERENBERG SENKT AENA AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 145 (155) EUR

– BERENBERG SENKT AEROPORTS DE PARIS AUF ‚SELL‘ (HOLD) – ZIEL 98 (115) EUR

– BERNSTEIN HEBT LINDT & SPRÜNGLI AUF ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 32,50 (42) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT B&M AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 610 (580) PENCE

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 460 (450) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 46 (42) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 802 (822) DKK – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5240 (5310) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 465 (471) CHF – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JPMORGAN HEBT INTERTEK AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 6400 PENCE

– UBS HEBT KINGSPAN AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 98 (94) EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 96 (95) SEK – ‚SELL‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR HOLCIM AUF 58 (59) CHF – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Lonza, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

06:30 CHE: Rieter, Umsatz 2021 (Call 9.00 h)

07:00 CHE: Barry Callebaut, Umsatz Q1

07:00 CHE: Emmi, Umsatz 2021

07:00 CHE: Mikron, Umsatz/Auftragseingang 2021

07:00 DEU: Wacker Chemie, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Metro AG, Kapitalmarkttag (online)

12:30 USA: AT&T, Q4-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Q4-Zahlen

22:10 USA: Qualtrics, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Sage Group, Q1-Umsatz

USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen

USA: Corning, Q4-Zahlen

USA: General Dynamics, Q4-Zahlen

USA: Seagate, Q2-Zahlen

USA: Whirlpool, Q4-Zahlen

USA: Lam Research, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/21 (endgültig)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 12/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/22

10:00 POL: Arbeitslosenquote 12/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen 4 Mrd EUR

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/21 (vorläufig)

16:00 USA: Neubauverkäufe 12/21

16:00 CDN: BoC, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Erzeugerpreise 12/21

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH prüft: Muss die Betriebsschließungsversicherung den Ausfallschaden wegen der Corona-Lockdowns übernehmen?, Karlsruhe

10:00 DEU: Verwaltungsgericht Minden verhandelt Streit um Verdienstausfallentschädigung nach behördlich angeordneter Quarantäne wegen Corona, Minden

10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Dekabank: „Wert – auch ohne Papier: Aufbruch in eine neue digitale Asset-Welt“ mit Marion Spielmann, COO Bankgeschäftsfelder und Verwahrstelle des Wertpapierhauses der Sparkassen

10:00 DEU: Virtuelle Jahres-Pk Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) zur Verbraucherstudie im E-Commerce

11:00 DEU: Jahresauftakt-Pk des Bankenverbands. Online-Pk mit Hauptgeschäftsführer Christian Ossig u.a. mit den Themen Erwartungen der Banken im neuen Jahr, wirtschaftliche Lage, Inflation und nachhaltige Finanzierung.

11:00 LUX: Urteil des Gerichts der EU zum Missbrauch marktbeherrschender Stellung durch Intel für x86-Prozessoren

13:00 Bundestag

+ 13.00 Regierungsbefragung mit Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) sowie Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichtes

+ 15.05 Orientierungsdebatte zu einer allgemeinen Impfpflicht

EUR: Abschluss der 14. Europäischen Weltraumkonferenz

+ 09.00 Eröffnung u.a. mit EU-Kommissar Virginijus Sinkevicius

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Verbrauchervertrauen, Jan 99 100 (in Pkt)

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Handelsbilanzsaldo, Dez -96,0 -98,0 (in Mrd USD)

16.00 Uhr

Verkäufe neuer Häuser, Dez +2,2 +12,4

20.00 Uhr

Zinsentscheidung US-Notenbank 0-0,25 0-0,25

Redaktion onvista / dpa-AFX

