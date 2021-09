Vorbörse: Wall Street mit gemischten Vorgaben – Dax blickt weiter abwärts – Ölpreise schwächeln

DEUTSCHLAND: – IM MINUS ERWARTET – Der Dax dürfte seinen jüngsten Schlingerkurs am Donnerstag mit Verlusten fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 15 777 Punkte. Am Dienstag hatte es der Dax noch zurück über die Marke von 16 000 Punkte geschafft und das Rekordhoch von 16 030 Punkten schien greifbar. Nach der folgenden Korrektur kommt nun statt dessen wieder die 50-Tage-Linie bei aktuell 15 687 Punkten ins Spiel. Sie gilt als mittelfristiges Trendbarometer und läuft derzeit seitwärts.

USA: – DOW IM MINUS; NASDAQ IM PLUS – Die Rekordrally bei den konjunktursensiblen US-Technologiewerten ist am Mittwoch nach einem Tag Pause wieder etwas in Gang gekommen. Unter den wichtigsten Tech-Indizes stieg der Nasdaq 100 um 0,19 Prozent auf 15 611,57 Punkte. Für den umfassenderen Nasdaq Composite ging es um 0,33 Prozent nach oben. Beide Börsenbarometer hatten im Handelsverlauf Bestmarken erreicht, bevor der Schwung wieder etwas nachließ. Der S&P 500 , der auch viele Tech-Aktien enthält, war am Ende mit plus 0,03 Prozent auf 4524,09 Punkte kaum verändert, nachdem er im Handelsverlauf den Sprung auf einen weiteren Höchststand nur um Haaresbreite verpasst hatte. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen gab um 0,14 Prozent auf 35 312,53 Punkte nach. Seine aktuelle Bestmarke ist mittlerweile gut zwei Wochen alt.

ASIEN: -NIKKEI LEICHT IM PLUS; CSI 300 MINIMAL IM MINUS – In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte wenig bewegt. In Tokio zog der Nikkei-225 kurz vor Handelsende leicht an. Damit steuert der japanische Leitindex auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Der chinesische CSI 300 mit einer Auswahl der wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland gab dagegen etwas nach.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,20 -0,05%

DEVISEN: – EUOR WIRD STÄRKER – Der Euro hat am Mittwoch weiter klar über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1835 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1817 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag dürften Anleger vor allem auf Konjunkturdaten aus den USA schauen. Neben den wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt stehen Daten vom Außenhandel und zum Auftragseingang in der Industrie auf dem Programm. In den vergangenen Wochen hatten Wirtschaftsdaten die Erwartungen häufig enttäuscht und Zweifel an der Robustheit der US-Konjunktur geweckt.

Euro/USD 1,1838 -0,01%

USD/Yen 110,01 -0,01%

Euro/Yen 130,23 -0,02%

ROHÖL: – SCHWÄCHER – Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,31 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 33 Cent auf 68,26 Dollar.

Am Mittwoch waren die Ölpreise zeitweise deutlich unter Druck geraten, nachdem der Ölverbund Opec+ seinen vor wenigen Wochen festgelegten Kurs bestätigt hatte. Demnach soll die tägliche Förderung auch im Oktober um 400 000 Barrel steigen. Damit werden Produktionskürzungen teilweise rückgängig gemacht, die die Förderländer im Zuge der schweren Corona-Verwerfungen ergriffen hatten.

Unter Beobachtern waren zuvor Zweifel aufgekommen, ob der Verbund – bestehend aus dem Ölkartell Opec und weiteren großen Förderländern wie Russland – seine Linie wird halten können. Grund ist die rasche Ausbreitung der Corona-Delta-Variante und die damit verbundenen Risiken für die weltwirtschaftliche Entwicklung.

Brent 71,34 -0,25 USD

WTI 68,29 -0,30 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau 07/21

USA: Broadcom, Q3-Zahlen

USA: Ciena, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Großhandelsumsatz Q2/21

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 07/21

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 08/21

09:00 CHE: Seco: BIP Q2 /21

08:30 CHE: Verbraucherpreise 08/21

09:00 CHE: BIP Q2/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 08/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 07/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 07/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 07/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt im VW-Dieselskandal über Schadenersatz-Ansprüche bei geleasten Autos, Karlsruhe

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im „Cum-Ex“-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Roaming, Tethering & Datengeschwindigkeit bei kostenlos zubuchbaren Mobilfunkoptionen, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klage der EU-Kommission gegen Deutschland zur Umsetzung der EU-Elektrizitätsrichtlinie und der EU-Erdgasrichtlinie, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Portugals Zulassungsteuer für Gebrauchtwagen aus anderen EU-Staaten, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Verbot der Doppelbestrafung in Kartellsachen, Luxemburg

DEU: fvw-Kongress vom 31.08. – 02.09.21

EUR: Außenministertreffen (bis 03.09.21)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Erzeugerpreise Juli

Monatsvergleich +1,3 +1,4

Jahresvergleich +11,0 +10,2

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 345 353 (Vorwoche, in Tsd)

Produktivität ex Agrar, Q2 +2,5 +2,3

Lohnstückkosten, Q2 +0,9 +1,0

Handelsbilanzsaldo, Juli -70,9 -75,7 (in Mrd USD)

16.00 Uhr

Auftragseingang Industrie, Juli +0,3 +1,5

ohne Transportsektor +0,5 +1,4

Redaktion onvista / dpa-AFX

