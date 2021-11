Vorhersage: Diese wachstumsstarke Aktie wird in 10 Jahren 1 Billion US-Dollar wert sein

Die Aktionäre von Sea Limited haben in den letzten drei Jahren eine Rendite von 2.390 % erzielt.

Die Einnahmen von Sea Limited wachsen im dreistelligen Bereich.

Die Digitalisierung Südostasiens sollte dem Unternehmen erheblichen Rückenwind geben.

Wichtige Punkte

Während du diese Zeilen liest, gestaltet die Digitalisierung die Welt neu. Laut eMarketer werden die Verbraucher dieses Jahr einen Rekordwert von 4,9 Billionen US-Dollar für Onlineeinkäufe ausgeben. Und diese Zahl wird bis 2025 jährlich um 11 % auf 7,4 Billionen US-Dollar steigen. Im gleichen Zeitraum wird sich die Nutzung digitaler Geldbörsen voraussichtlich verdoppeln und die Branche der mobilen Spiele wird jährlich um 14 % wachsen.

Nur wenige Unternehmen sind besser positioniert, um von diesen Trends zu profitieren, als Sea Limited. Die Aktie hat in den letzten drei Jahren mit einem starken Anstieg von 2.410 % bereits gigantische Renditen für die Aktionäre erzielt. Aber die Wachstumsthese von Sea ist noch lange nicht zu Ende. In diesem Zusammenhang denke ich, dass diese Aktie in den nächsten zehn Jahren den Durchbruch schaffen und eine Bewertung von 1 Billion US-Dollar erreichen wird.

Hier ist, was du wissen solltest.

Drei Wachstumsthesen

Sea Limited ist eine Holding, die drei verschiedene Unternehmen besitzt, von denen jedes in eine wachstumsstarke Branche passt: Shopee (E-Commerce), SeaMoney (digitale Finanzen) und Garena (Videospiele). Gemeinsam ist Sea vor allem in Südostasien und Taiwan tätig, hat aber in letzter Zeit auch nach Lateinamerika und Europa expandiert.

Der Videospielentwickler Garena war der erste der drei Geschäftsbereiche von Sea und ist nach wie vor ein entscheidender Faktor für den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens. Das Unternehmen ist vor allem für Free Fire bekannt, das in den letzten neun Quartalen das umsatzstärkste Handyspiel in Südostasien und Lateinamerika und in den letzten vier Quartalen das umsatzstärkste Handyspiel in Indien war. Noch wichtiger ist, dass Garena auf GAAP-Basis profitabel ist, und das schon seit Jahren. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen im letzten Quartal einen Betriebsgewinn von 611 Mio. US-Dollar erwirtschaftet, was einer Betriebsmarge von 55 % entspricht.

Dieser beträchtliche Cashflow hat es Sea ermöglicht, aggressiv in den E-Commerce zu investieren. Das Ergebnis ist, dass Shopee mit großem Abstand der beliebteste Onlinemarktplatz in Südostasien ist und durchschnittlich 342 Millionen Besuche pro Monat verzeichnet, während der nächstfolgende Konkurrent nur 137 Millionen verzeichnet. Das verschafft Sea einen erheblichen Vorsprung und treibt das Schwungrad an, das sein Geschäft beeinflusst. Die Verkäufer folgen den Käufern und je mehr Händler Artikel auf Shopee einstellen, desto größer ist die Auswahl an Produkten. Das wiederum sollte mehr Käufer auf den Marktplatz locken, was wiederum die Verkäufer dazu bringt, sich Shopee anzuschließen.

Um diesen Vorteil weiter auszubauen, hat Sea in die Logistik auf der letzten Meile (Shopee Xpress) und die Zahlungsabwicklung (SeaMoney) investiert, die beide einen zusätzlichen Mehrwert für Shopee-Händler schaffen. Aber SeaMoney hat sich auch über den Shopee-Marktplatz hinaus entwickelt. Verbraucherinnen und Verbraucher können mit der mobilen Geldbörse bei einer wachsenden Zahl von Drittanbietern Geld ausgeben, sowohl online als auch offline. Das ist besonders wichtig, weil 73 % der südostasiatischen Bevölkerung keine Bankverbindung haben, d. h. sie haben keinen Zugang zu Sparkonten oder Debitkarten.

Herausragende Performance

Es überrascht nicht, dass die starke Wettbewerbsposition von Sea in drei verschiedenen Branchen zu einer beeindruckenden finanziellen Leistung geführt hat. Im dritten Quartal stieg die zahlende Nutzerbasis von Garena um 43 % auf 93,2 Millionen, der Bruttowarenwert von Shopee um 81 % auf 16,8 Mrd. US-Dollar und das Zahlungsvolumen von SeaMoney um 111 % auf 4,6 Mrd. US-Dollar.

Zusammen ergibt das einen Umsatz von 2,7 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 122 %. Und obwohl Sea auf GAAP-Basis immer noch Verluste macht, stieg der Cashflow aus dem operativen Geschäft in den ersten neun Monaten 2021 um 39 % auf 513 Mio. US-Dollar. Das bedeutet, dass die Geschäfte von Sea genügend Cashflow generieren, um die Rechnungen zu bezahlen. Viele wachstumsstarke Unternehmen können das nicht von sich behaupten.

Die Zukunft ist digital

Der Rückenwind der Digitalisierung sollte Sea helfen, diesen Schwung beizubehalten. Laut einem Bericht von Bain & Company sind in Südostasien derzeit nur 440 Millionen Menschen (75 % der Bevölkerung) an das Internet angeschlossen. Diese Zahl ist weit niedriger als die 94-prozentige Internetdurchdringung in Nordamerika, was bedeutet, dass viele Südostasiaten noch keinen Zugang zu digitalen Diensten haben.

Die Pandemie hat jedoch im letzten Jahr die Initiativen zur digitalen Transformation beflügelt und es wird erwartet, dass die Onlineausgaben in der Region bis 2030 mindestens 700 Mrd. US-Dollar erreichen werden, und diese Zahl könnte sogar auf 1 Billion US-Dollar steigen. Das bedeutet, dass der Markt in den nächsten neun Jahren um das Vier- bis Sechsfache wachsen wird. Und als führendes Unternehmen in den Bereichen Glücksspiel, Onlinehandel und digitale Finanzen ist Sea Limited gut positioniert, um überdurchschnittliche Renditen für seine Aktionäre zu erzielen.

In diesem Zusammenhang bin ich der Meinung, dass dieses Unternehmen - das derzeit eine Marktkapitalisierung von 175 Mrd. US-Dollar hat - in zehn Jahren 1 Billion US-Dollar wert sein wird, was ein jährliches Wachstum von mindestens 19 % bis 2031 bedeutet.

Der Artikel Vorhersage: Diese wachstumsstarke Aktie wird in 10 Jahren 1 Billion US-Dollar wert sein ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Trevor Jennewine auf Englisch verfasst und am 19.11.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Trevor Jennewine besitzt Aktien von Sea Limited. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Sea Limited.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images