Vossloh schüttet wieder eine Dividende aus

Der Bahntechnikkonzern Vossloh (ISIN: DE0007667107) will seinen Aktionären eine Dividende von 1 Euro ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Beim aktuellen Börsenkurs von 41,80 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 2,39 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 19. Mai 2021 statt.

Im Vorjahr wurde die Dividende ausgesetzt, nachdem zuvor eine Dividende von 1 Euro geplant war. Der Umsatz des im SDAX notierten Unternehmens stieg von portfoliobereinigten 861,5 Mio. Euro im Vorjahr leicht auf 869,7 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2020. Das EBIT belief sich auf 73,1 Mio. Euro (Vorjahr bereinigt: 55,7 Mio. Euro). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 8,4 Prozent (Vorjahr bereinigt: 6,1 Prozent). Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 20,8 Mio. Euro, nachdem 2019 ein Verlust von -136,8 Mio. Euro in den Büchern stand.

Vossloh geht auf Basis des aktuellen Kenntnisstands davon aus, im Jahr 2021 Umsätze zwischen 850 Mio. Euro und 925 Mio. Euro erzielen zu können. Die EBIT-Marge wird zwischen 7 Prozent und 8 Prozent erwartet.

Redaktion MyDividends.de