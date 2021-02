WDH/Sartorius will Dividende fast verdoppeln

(Im letzten Satz wurde klargestellt, dass die Dividende für die Vorzugsaktie 36 Cent rpt Cent und nicht Euro betragen hatte.)

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius will die Dividende fast verdoppeln. Der Aufsichtsrat habe einer Empfehlung des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 26. März eine Ausschüttung von 71 Cent je Vorzugsaktie und 70 Cent je Stammaktie vorzuschlagen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Göttingen mit. Damit würde die Ausschüttungssumme 48 Millionen Euro betragen. Im Vorjahr lag die Dividende bei 36 Cent beziehungsweise 35 Cent./he/edh