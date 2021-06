wefox Insurance stärkt Pricing-Verfahren für Versicherungen mit Akur8

wefox Insurance und Akur8 haben ihre Kooperation bekannt gegeben, um als wichtigen Meilenstein den Preisfindungsprozess von wefox Insurance zu verbessern. Diese Vereinbarung mit einem volldigitalen Neo-Versicherer stärkt die Präsenz von Akur8 in Deutschland und demonstriert die Breite der Anwendungsfälle für Akur8.

Die speziell für Versicherer entwickelte Lösung von Akur8 verbessert die Pricing-Prozesse für den Sektor, indem sie die Risiko- und Nachfragemodellierung mithilfe einer transparenten KI-gestützten Technologie automatisiert. Der Hauptvorteil für die Versicherer besteht in einer höheren Geschwindigkeit bei gleichzeitiger umfassender Transparenz und Kontrolle über die erstellten Modelle.

Mit Akur8 stärkt wefox Insurance sein Serviceangebot an seine Kunden und Vertriebspartner. wefox Insurance bietet Vertriebspartnern maßgeschneiderte Tarife, eine präzise und zielgerichtete Preisgestaltung und eine hohe Reaktivität. Akur8 unterstützt wefox bei seinen Anstrengungen für eine strikte Underwriting-Disziplin durch die Bereitstellung eines robusten Pricing-Verfahrens.

Die Zusammenarbeit zwischen Akur8 und wefox Insurance wurde von Munich Re ermöglicht. Dies unterstreicht die Vision der Münchener Rück von einer strategischen Rückversicherungspartnerschaft, um im Rahmen einer engen Zusammenarbeit mit ihren Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette modernste Beratungsleistungen zu erbringen.

„Akur8 ist sehr erfreut über diese Zusammenarbeit und wird wefox Insurance dabei unterstützen, einen so geschäftskritischen Prozess wie das Pricing zu verbessern. Unsere beiden Unternehmen treiben die digitale Transformation der Versicherungsbranche voran. Zudem entspricht das Engagement von wefox Insurance für Digitalisierung, Geschwindigkeit und Fairness den Prinzipien, die wir bei Akur8 nachdrücklich vertreten“, so Samuel Falmagne, CEO bei Akur8.

„Die Zusammenarbeit mit wefox Insurance demonstriert die Tiefe und Breite der Anwendungsfälle von Akur8 – von globalen Vermittlern bis hin zu regionalen volldigitalen Insurtechs. Darüber hinaus stärkt sie unsere Präsenz in Deutschland, ein für Akur8 hochstrategischer Markt in Europa“, kommentiert Brune de Linares, Chief of Sales bei Akur8.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Akur8. Für uns als volldigitalen Echtzeit-Versicherer und für unsere Kunden ist die Partnerschaft mit der branchenweit besten Lösung von hohem Wert. Die Time-to-Market ist ein wichtiger Leistungsindikator für unsere zentrale Produktfabrik, die wir bereits von Monaten auf ein paar Wochen verkürzen konnten. Akur8 wird uns helfen, die Time-to-Market für neue Tarife noch weiter auf ein paar Tage zu reduzieren. wefox Insurance und Akur8 streben beide an, ihren Kunden mehr Geschwindigkeit und Fairness anzubieten“, erläutert Oliver Lang, CEO bei wefox Insurance.

„Akur8 ermöglicht einen signifikanten Zeitgewinn beim Modellierungsprozess und erhöht außerdem die Modellleistung gegenüber der bisher verwendeten Lösung. Das Tool ist sehr intuitiv und benutzerfreundlich. Systemeigene Funktionen wie die geografische Zonierung bieten signifikante Vorteile und sind sehr einfach zu bedienen – auch dank einer ansprechenden Visualisierung“, so André Kühn, Insurance Product Lead bei wefox Insurance.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert die Versicherungspreisgestaltung durch transparente künstliche Intelligenz (KI). Akur8 entwickelte eine einzigartige auf KI basierende Versicherungspreisgestaltungslösung, welche die Modellierung für Versicherungsgesellschaften automatisiert, wobei die vollständige Transparenz und Kontrolle der erstellten Modelle, wie von den Aufsichtsbehörden weltweit gefordert, erhalten bleibt. Akur8 ist die einzige Lösung auf dem Markt, die maschinelles Lernen und versicherungstechnische Welten in Einklang bringt.

Über wefox Insurance

wefox Insurance (ehemals ONE Versicherung) ist ein digitaler Echtzeit-Versicherer. Makler und Endkunden können innerhalb weniger Minuten eine papierlose Versicherung abschließen. Schäden werden digital gemeldet und in mehr als 60 Prozent der Fälle noch am selben Tag reguliert. wefox Hausrat-, Haftpflicht- und Kfz-Versicherungen sind in Deutschland, Polen und der Schweiz verfügbar. Zuletzt hat wefox seine Serie-C-Finanzierung von über 650 Mio. USD bei einer Bewertung von 3 Mrd. USD bekannt gegeben.

