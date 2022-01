„Wenn es Zeit ist, Aktien zu kaufen, wirst du es nicht wollen.“

Hast du eine Ahnung, von wem dieses Zitat ist? Falls nicht, ist das nicht schlimm. Es handelt sich um eine Aussage, die Walter Deemer einst getätigt hat. Zugegebenermaßen ein eher technischer Analyst. Trotzdem ist das ein Zitat, das auch im Foolishen Kontext überaus relevant ist.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen? Vielleicht. Möchtest du jetzt gerade einzelne Positionen eingehen? Oder bist du doch eher sichtlich irritiert, was die Bewertungs- und Stimmungslage an den Aktienmärkten angeht? Genau das ist die Bias, die diese Aussage im Kern wiedergibt. Lass uns das ein klein wenig genauer beleuchten.

Jetzt ist die Zeit, Aktien zu kaufen: Willst du?

Es ist gefährlich, zu behaupten, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um Aktien zu kaufen. Einen perfekten Zeitpunkt gibt es schließlich nicht. In jeder Situation existieren Chancen und Risiken. Grundsätzlich kann es noch tiefer hinabgehen. Oder die Rallye einsetzen. Wir wissen das nicht mit Sicherheit. Allerdings können wir objektiv sagen, dass wir uns in einer Korrektur befinden, die an Dynamik zunimmt.

Wenn wir uns einmal komplett frei von Emotionen machen und die Ausgangslage aus einem ultra-langfristig orientierten Blickwinkel heraus betrachten, was passiert gerade? Über Jahrzehnte verändert sich an hervorragenden Unternehmen nichts. Innovative Wachstumsgeschichten werden weiterhin innovativ sein. Qualitätsaktien verlieren ihre Qualität nicht. Natürlich können steigende Zinsen und die Inflation die Mittelmäßigkeit bestrafen oder auch vereinzelte hochverschuldete Unternehmen in den Ruin treiben. Für die breite Masse an Aktien gilt jedoch: Sie werden jetzt einfach nur preiswerter. Wie gesagt, wenn wir das emotionsfrei und langfristig werten.

In der Quintessenz bedeutet das: Jetzt ist ein guter oder günstigerer Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen. Viele Investoren wollen das jedoch gerade jetzt nicht, weil die Volatilität beginnt. Und weil sie gerne ihre langfristige Perspektive für etwas kurzfristiges Denken aufgeben. Volatilität, Zinsen oder Inflation sind jetzt die entscheidenden Themen.

Häufig ist es genau dieser Widerspruch, den man im Nachhinein bereut: nicht zu einer günstigen Zeit Aktien zu kaufen und irgendwann den steigenden Kursen hinterherzusehen. Und sich schwören, beim nächsten Mal dann doch zuzugreifen. Nur um dann erneut die Sorgen wieder größer zu bewerten als die Chancen und genau diese Spirale immer wieder mitzumachen. Das ist meine Kernbotschaft, die ich von diesem Zitat von Walter Deemer mitnehme.

Kurzfristiges vs. langfristiges Denken

Jetzt trennt sich bei Investoren daher die Spreu vom Weizen. Zumal es einige Aktien gibt, die bereits 50 % bis 80 % an Wert verloren haben und die dadurch preiswert sind. Hier ist womöglich die Zeit gekommen, diese Aktien jetzt opportunistisch und langfristig orientiert zu kaufen. Aber entscheide selbst.

Nur bedenke die Worte von Walter Deemer. Denn es wird niemals eine Zeit geben, in der dir jemand die besten Aussichten bescheinigt und die Aktienkurse trotzdem auf ein günstiges Niveau fallen. So einfach wird das erfolgreiche langfristig orientierte Investieren leider niemals sein.

Der Artikel „Wenn es Zeit ist, Aktien zu kaufen, wirst du es nicht wollen“ ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022(Werbung)

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.(Werbung)

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images