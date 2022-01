Westmount Realty Capital rekapitalisiert Industrieportfolio von 6,1 Millionen Quadratfuß in Chicago und Milwaukee

Westmount Realty Capital, ein privat geführtes, in Dallas ansässiges Unternehmen für Gewerbeimmobilien, hat heute eine Partnerschaft mit einem von der Abteilung Immobilien der Ares Management Corporation verwalteten Fonds bekanntgegeben. Ares ist ein führender global tätiger Verwalter alternativer Anlagen. Es soll ein aus 51 Assets bestehendes Industrieportfolio von insgesamt 6,1 Millionen Quadratfuß rekapitalisiert werden, das sich in etablierten Industrieteilmärkten in Chicago und Milwaukee befindet. Westmount und Ares haben das Portfolio mit institutioneller Qualität aus Logistik, Massenvertrieb und Industrieimmobilien auf der letzten Meile von einem Joint Venture der Partners Group mit Westmount übernommen.

Westmount Realty Capital and Ares Management Corporation recapitalized and acquired an institutional-quality portfolio of logistics, bulk distribution, and last-mile industrial properties totaling 6.1 million square feet located in established industrial submarkets of Chicago and Milwaukee. Pictured is one of the industrial properties that is a part of the 51-asset industrial portfolio. (Photo: Business Wire)

Das Portfolio besteht vor allem aus leichten industriellen Ergänzungsimmobilien mit mehreren Mietflächen, die dauerhafte Funktionalität und langfristige Mietoptionen bieten. Der Großteil des Portfolios befindet sich im Ballungsgebiet Chicago; die größte Gruppe von Vermögenswerten liegt in der Nähe des O’Hare International Airport. Das Portfolio wird derzeit zu 98,8 % an 123 nationale und regionale Mieter vermietet, mit einem attraktiven Leasing-Rollover-Profil. Die größten zehn Mieter im Portfolio besetzen 42,5 % des insgesamt vermieteten Gebiets; kein Einzelmieter macht dabei mehr als 9,9 % des Portfolios aus.

„Dies ist ein denkwürdiger Tag für uns und spricht für die beharrliche Herangehensweise von Westmount bei Vermögensverwaltung und wertschöpfender Anlagestrategie“, sagte Cliff Booth, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Westmount. „Westmount ist seit mehr als 35 Jahren auf dem Industriemarkt tätig, und dank unserer hierbei gewonnenen Kenntnisse konnten wir diese Sammlung von Industrieimmobilien mit institutioneller Qualität zusammenstellen. Wir sind zufrieden, dass wir in dieses Portfolio rekapitalisieren und neu investieren können, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner Ares, mit dem wir in diesem Portfolio weiteren Wert schaffen werden.“

Chicago ist ein internationales Handelszentrum für den Mittleren Westen mit einem gut verbundenen Schienen- und Autobahnnetz sowie ein kritischer Markt für Vertriebsnetze. Das Autobahnsystem der Stadt können 9,5 Millionen Einwohner nutzen, und 30 % aller Frachtgüter in den USA stammen aus Chicago oder kommen durch die Stadt. Die Stadt ist ferner weiterhin einer der fünf führenden Märkte des Landes für die Nettoabsorption von Industrieflächen.

„Das Replizieren der Eigenschaften der Immobilien in diesem Portfolio – Größe, Design und Standort – ist für Industrieentwickler schwierig und teuer. Das trägt ebenfalls zu weiteren Belegungen und einem Mietwachstumstrend bei“, sagte Brant Brown, Präsident und COO von Westmount. „Die Kombination aus der starken Mieternachfrage in Verbindung mit dem begrenzten Angebot neuer Ergänzungsprodukte bei Industrieimmobilien wird das Mietwachstum in den kommenden Jahren voraussichtlich im gesamten Portfolio weiterhin vorantreiben.“

Michael Caprile bei CBRE und Josh McArtor bei Eastdil wickelten die Transaktion im Auftrag des Verkäufers ab.

Über Westmount Realty Capital

Westmount Realty Capital, LLC ist ein seit Langem erprobtes, privat geführtes, in Dallas ansässiges Unternehmen für Gewerbeimmobilien, das mit seinem Kernteam seit mehr als 35 Jahren herausragende Leistung erzielt. Westmount gilt in der Branche als Innovator und Spitzenunternehmen. Das Unternehmen ist ein an Kooperationen orientierter bewährter Geschäftspartner zahlreicher institutioneller und privater Kapitalquellen in den USA und im Ausland. Das Unternehmen ist innerhalb der USA tätig und spezialisiert sich auf wertschöpfende und opportunistische Investitionen. Es konnte erfolgreich verschiedenste Marktzyklen durchlaufen. Weitere Informationen erhalten Sie über www.westmountrc.com.

Über die Ares Management Corporation

Die Ares Management Corporation (NYSE:ARES) ist ein führender global tätiger alternativer Investmentmanager, der seinen Kunden komplementäre Lösungen für Primär- und Sekundärinvestitionen in den Anlageklassen Kredite, privates Beteiligungskapital, Immobilien und Infrastruktur anbietet. Wir möchten flexibles Kapital bereitstellen, um Unternehmen zu fördern, und Wert für unsere Anteilseigner und innerhalb unserer Communitys schaffen. Unser Ziel ist es, durch die Zusammenarbeit in unseren Investitionsgruppen einheitliche und attraktive Anlagerenditen in verschiedenen Marktzyklen zu generieren. Zum 30. September 2021 verwaltete die globale Plattform der Ares Management Corporation Assets im Wert von etwa 282 Milliarden USD und beschäftigte etwa 2.000 Mitarbeitende in Nordamerika, Europa, der Region Asien/Pazifik und im Nahen und Mittleren Osten. Weitere Informationen finden Sie unter www.aresmgmt.com.

Über die Partners Group

Die Partners Group ist ein führendes global tätiges Privatmarktunternehmen. Seit 1996 hat die Firma im Auftrag ihrer Kunden weltweit über 150 Milliarden USD in privates Beteiligungskapital, private Immobilien, privates Fremdkapital und private Infrastruktur investiert. Die Partners Group möchte durch Kapitalisierung thematischer Wachstumstrends und die Transformation attraktiver Unternehmen und Assets in Marktführer starke Renditen generieren. Die Firma ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor und strebt an, nachhaltige Renditen mit dauerhaften positiven Auswirkungen für alle ihre Anteilseigner zu schaffen. Die Partners Group verwaltete zum 30 Juni 2021 Assets im Wert von über 119 Milliarden USD. Sie bietet ein innovatives Angebot maßgeschneiderter Kundenlösungen für institutionelle Anleger, Staatsfonds, Family-Offices und Privatpersonen weltweit. Die Firma beschäftigt mehr als 1.500 unterschiedliche Fachkräfte in 20 Büros weltweit und betreibt regionale Niederlassungen in Baar-Zug, Schweiz, Denver, USA und Singapur. Sie ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol:PGHN). Weitere Informationen finden Sie unter www.partnersgroup.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

