Wie Sie Ihr Depot in Form bringen

An der Zinsfront herrscht schon seit Jahren Ausnahmezustand. Eine Lösung können Aktienanleihen darstellen. Wir erklären Ihnen, welche Typen es gibt und wie sie funktionieren.

Chance und Risiko sind die beiden Gegenpole der Geldanlage. Als weniger riskante Anlagen gelten beispielsweise Anleihen, die über eine sehr gute Bonität verfügen (z. B. Bundesanleihen). Jedoch bringen solche Papiere kaum Zinsen ein. Mehr Ertragschancen eröffnen dagegen Aktien. Allerdings zählen sie zu den riskanteren Wertpapieren. Eine Art Mischform aus diesen beiden Anlageklassen stellen Aktienanleihen dar. Sie lauten wie Anleihen auf einen bestimmten Nennbetrag, auf den es für eine bestimmte Laufzeit eine fest vereinbarte Zinszahlung gibt. Die Aktienkomponente spiegelt sich darin wider, dass die Rückzahlung einer Aktienanleihe von der Entwicklung der zugrunde liegenden Aktie, auch als Basiswert bezeichnet, abhängig ist.

Grundsätzlich sind bei der Rückzahlung am Laufzeitende zwei Szenarien vorstellbar. Erstens: Die zugrunde liegende Aktie schließt am letzten Beobachtungstag auf Höhe oder oberhalb des Basispreises. Dann erfolgt die Rückzahlung der Aktienanleihe zu 100 Prozent des Nennbetrags – so wie bei klassischen Anleihen auch. Oder zweitens: Die Aktie schließt unter dem Basispreis. In diesem Fall wird nicht der Nennbetrag zurückgezahlt. Stattdessen bekommt der Anleger eine bei Emission des Produkts festgelegte Anzahl von Aktien geliefert. Der Basispreis wird vom Emittenten bei Ausgabe der Aktienanleihe festgesetzt. Für gewöhnlich liegt er auf Höhe oder etwas unterhalb des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Aktienkurses. Somit besteht die Chance, dass die Aktienanleihe auch bei stagnierenden Kursen des Basiswerts zum Nennbetrag zurückgezahlt wird.

Ideal für Seitwärtsmärkte

Im Fall einer Lieferung von Aktien kann deren Wert in der Summe deutlich unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegen. „Werden die Kursverluste nicht durch die Zinszahlungen ausgeglichen, entsteht für den Anleger ein Verlust“, weiß Fabian Gügel, Experte für Anlagelösungen bei HypoVereinsbank onemarkets. „Als Ausgleich für dieses Risiko“, so Gügel weiter, „sind die Zinszahlungen von Aktienanleihen zum Teil deutlich höher als bei herkömmlichen festverzinslichen Wertpapieren.“ Auf diese Weise haben Anleger die Chance, auch in einem Umfeld extrem niedriger Zinsen ansehnliche Renditen zu erzielen. Wichtig zu wissen: Die Zinszahlung erfolgt in jedem Fall, also egal, wie sich die zugrunde liegende Aktie entwickelt. Sie stellt den maximal erzielbaren Ertrag dar. Von (stark) steigenden Kursen des Basiswerts profitiert der Anleger also nicht. „Aktienanleihen, in ihrer klassischen Form, spielen ihre Stärken in Seitwärtsmärkten aus“, erklärt Produkt­experte Gügel. Die Zinszahlungen können je nach Ausgestaltung an einem oder mehreren Zinszahlungstagen erfolgen. Maßgeblich für die Höhe des Zinssatzes sind neben dem Basiswert auch andere Faktoren wie Laufzeit, Schwankungsbreite und Höhe des Basispreises. Aktienanleihen gibt es in verschiedenen Ausgestaltungen.

Aktienanleihen Protect: mehr Sicherheit durch Barriere

Eine sehr beliebte Variante von klassischen Aktienanleihen sind Aktienanleihen Protect. Sie ähneln stark dem Urtyp – das heißt, sie sind ebenfalls mit einer festen Laufzeit, einem bestimmten Nennbetrag (in der Regel 1.000,– Euro) und einer festen Zinszahlung versehen. Der Unterschied besteht darin, dass Aktienanleihen Protect zusätzlich über eine Barriere verfügen, die vom Emittenten bei Ausgabe unterhalb des Basispreises festgelegt wird. Während bei klassischen Aktienanleihen der Aktienkurs am letzten Beobachtungstag auf oder über dem Basispreis schließen muss, damit der Nennbetrag zurückgezahlt wird, reicht es bei der Protect-Variante aus, dass der Basiswert lediglich auf Höhe oder oberhalb der Barriere schließt. Anders ausgedrückt: Um eine Rückzahlung zum Nennbetrag zu erhalten, kann der Kurs der zugrunde liegenden Aktie bis zum letzten Beobachtungstag bis maximal auf Höhe der Barriere fallen. Fällt er darunter, erfolgt auch hier die Lieferung einer vorab festgelegten Zahl von Aktien.

„Aufgrund der Barriere hat der Inhaber einer Aktienanleihe Protect im Vergleich zu einer klassischen Aktienanleihe eine höhere Chance auf eine Rückzahlung zum Nennbetrag“, so Produktexperte Gügel. Für dieses Plus an Sicherheit sind die Zinszahlungen in der Regel jedoch niedriger als bei vergleichbaren herkömmlichen Aktienanleihen, siehe Chance-Risiko-Tabelle:

Express Aktienanleihen Protect: besondere Rückzahlungsmodalitäten

Eine interessante Untergattung von Aktienanleihen Protect stellen Express Aktienanleihen Protect dar. Diese Produkte sind zusätzlich mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung versehen. Eine solche findet statt, wenn die zugrunde liegende Aktie an einem der festgelegten Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb eines bestimmten Niveaus, des sogenannten vorzeitigen Rückzahlungslevels, schließt. Dann endet die Laufzeit und die Express-Aktienanleihe Protect wird zum vollen Nennbetrag zurückgezahlt. Sollten an keinem der Beobachtungstage die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung erfüllt worden sein, verlängert sich die Laufzeit bis zum letzten Rückzahlungstermin. Hier greift dann ebenfalls eine Barriere. Die Höhe der Zinszahlung ist bei diesem Produkttyp auch davon abhängig, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine vorzeitige Rückzahlung eintritt (siehe Chance-Risiko-Tabelle). Ebenfalls zu beachten: Mit einer vorzeitigen Rückzahlung enden bei diesem Produkttyp auch die Zinszahlungen. Es besteht in diesem Fall kein Anspruch auf noch ausstehende Zinszahlungen.

Tipps zur Produktauswahl

Da die Rückzahlung aller Arten von Aktienanleihen von der Entwicklung des Basiswerts abhängig ist, sollten Anleger bei der Produktauswahl das besondere Augenmerk auf die zugrunde liegende Aktie richten. Die Erwartungshaltung sollte dahin gehen, dass sich der Titel zumindest stabil entwickelt. Das gilt mit gewissen Einschränkungen auch für Produkte, die mit einer Barriere versehen sind. Des Weiteren sollte die Chance auf die Zinszahlung in angemessenem Verhältnis zum Risiko stehen. Schließlich sollte die Laufzeit der Aktienanleihe zum Anlagehorizont des Anlegers passen. Denn die Rückzahlungsbedingungen sind erst am Laufzeitende gültig.

In der Regel ist es so, dass Aktienanleihen bereits zum Emissionszeitpunkt gekauft und dann über die gesamte Laufzeit gehalten werden. Gleichwohl können sie auch während der Laufzeit börslich und außerbörslich gehandelt werden. Allerdings unterliegt der Preis während der Laufzeit verschiedenen Einflussfaktoren, die sich positiv oder negativ auf den Kurs auswirken können. Zudem sind Aktienanleihen Schuldverschreibungen des Emittenten. Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, also Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen. Wer diese Punkte beachtet, findet in diesen Produkten eine interessante Anlagealternative mit vorab bekannten Ertragschancen, die jene von klassischen Anleihen in der Regel deutlich übertreffen.

Welche Aktienanleihe darf es sein? Hier eine aktuelle Auswahl aus dem HVB-Angebot:

Produkttyp Basiswert ISIN (Letzter) Rückzahlungstermin Ausstattungsmerkmale HVB Aktienanleihe Apple Inc. DE000HVB5Z33 02.11.2022 Zinszahlung: 5,00 % p. a.**, Basispreis: 85 %*** HVB Aktienanleihe Protect Varta AG DE000HVB5ZT9 18.11.2024 Zinszahlung: 5,15 % p. a.**, Barriere: 60 %*** HVB Aktienanleihe Protect Volkswagen AG (VZ) DE000HVB5ZS1 17.11.2025 Zinszahlung: 4,20 % p. a.**, Barriere: 60 %*** HVB Express Aktienanleihe Protect BMW AG DE000HVB5ZP7* 19.11.2024 Zinszahlung: 5,60 % p. a.**, Barriere: 70 %*** HVB Express Aktienanleihe Protect Delivery Hero SE DE000HVB5ZU7 18.11.2024 Zinszahlung: 7,45 % p. a.**, Barriere: 60 %*** HVB Express Aktienanleihe Protect Siemens AG DE000HVB5YV8 17.11.2025 Zinszahlung: 3,10 % p. a.**, Barriere: 60 %*** HVB Fondsanleihe Fonds CPR Invest – Global Disruptive Opportunities DE000HVB5YN5 10.11.2022 Zinszahlung: 7,20 % p. a.**, Basispreis: 100 %*** HVB Aktienanleihe (Quanto) Tesla Inc. DE000HVB5ZG6 07.11.2022 Zinszahlung: 10,40 % p. a.**, Basispreis: 80 %***

* Produkt in Zeichnung

** bezogen auf den Nennbetrag

*** vom Referenzpreis (Schlusskurs) am anfänglichen Beobachtungstag

Nähere Informationen zu den Produkten finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.Die Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht

Information zur Funktionsweise des Produkts

Stand: 04.10.2021

