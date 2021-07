Wienerberger: Gute Zahlen im Anflug

Mit einem Plus von fast 25 Prozent ist der ATX seit Jahresanfang in Europa in Sachen Performance tonangebend. Heute vermeldet mit Wienerberger ein weiteres Mitglied des österreichischen Leitindex gute Nachrichten. Schon vor Veröffentlichung der Halbjahreszahlen kann der weltweit größte Ziegelproduzent kommende Rekordwerte.

Das in Q2 erwartete EBITDA LFL von mindestens 198 Millionen Euro bestätigt das Wienerberger wieder gut unterwegs ist und die Auswirkungen witterungsbedingter Herausforderungen im ersten Quartal wieder aufzuholen kann. Getrieben durch einen starken Aufschwung in allen Kernmärkten, wird das EBITDA LFL im ersten Halbjahr 2021 ein mehr als 20 Prozent höheres Niveau als im Vorjahr erreichen. Wienerberger wird den endgültigen Halbjahresabschluss 2021 mit Details zur Entwicklung der Gruppe am Mittwoch, 11. August 2021, veröffentlichen.

Derzeit beobachtet Wienerberger eine generelle Erholung der meisten Märkte auf Vorkrisenniveau. Die Nachfrage im Wohnungsneubau in Westeuropa nähert sich einem soliden Niveau an und gleicht dadurch die etwas verhaltenen Entwicklungen in Osteuropa aus. Insgesamt lässt sich in allen Schlüsselmärkten eine starke Renovierungstätigkeit feststellen, obwohl der Ausblick für die kommenden Monate angesichts des mittelfristig zu erwartenden Fachkräftemangels etwas moderater ausfallen sollte. Die Preiserhöhungen entsprechen in allen Geschäftsfeldern den Erwartungen.

Seit Jahresbeginn hat die Aktie von Wienerberger etwas mehr als 25 Prozent zugelegt und gehört zu den besten Werten im ATX. Für Anleger ist der Leitindex der Alpenrepublik aktuell immer einen Blick wert

Von Markus Weingran

Foto: geogif / shutterstock.com