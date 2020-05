WIRECARD - Bullen müssen sich anstrengen

Wirecard AG - WKN: 747206 - ISIN: DE0007472060 - Kurs: 85,620 € (XETRA)

Der Zahlungsdienstleister Wirecard ist im ersten Quartal beim Wachstum etwas kürzer getreten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte im Vorjahresvergleich um 26 Prozent auf 199,2 Mio. Euro zu, nach einem Zuwachs um 40 Prozent im Vorquartal, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Auf bereinigter Basis wäre das operative Ergebnis im ersten Quartal um 29 Prozent auf 204 Mio. Euro gestiegen. Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 700,2 Mio. Euro. „Wir sind gut in das neue Geschäftsjahr gestartet“, sagte Finanzchef Alexander von Knoop. Die Jahresprognose für das operative Ergebnis bestätigte der Konzern. Von Knoop: „Unser Neukundengeschäft entwickelt sich weiterhin stark." „Wirecard steht nach einer Sonderprüfung der Bilanzen unter Druck. Kritiker werfen dem Konzern Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen vor.

Die Wirecard-Aktie befindet sich seit dem Allzeithoch aus dem September 2018 bei 199,00 EUR in einer Abwärtsbewegung. Diese verläuft bisher allerdings als bullischer Keil. Am 23. April scheiterte ein Ausbruchsversuch aus dem Keil. Anschließend geriet der Wert massiv unter Druck und fiel innerhalb weniger Tage an die Unterkante des Keils.

Nach einem Tief bei 80,08 EUR kam es zu einem ersten Rallyversuch. Dieser Versuch führte zu einem Hoch bei 94,33 EUR wurde aber beinahe komplett wieder abverkauft. Im gestrigen Handel zog die Aktie nach einem Tief bei 81,83 EUR wieder an. Allerdings reagiert der Wert auf die aktuellen Zahlen zur Eröffnung mit einem Abschlag von rund 3 ¾%. Damit sind die Gewinne aus der gestrigen Erholung fast wieder weg.

Kann man jetzt einsteigen?

Die Wirecard-Aktie befindet sich im zentralen Unterstützungsbereich um 86,81 bis 78,93 EUR. Hier ist zumindest eine kleine Bodenbildung möglich. Aber erst ein Anstieg über 94,33 EUR wäre ein prozyklisches Kaufsignal. Kommt es zu diesem Signal, dann wäre eine Rally in Richtung 111,11 bis 113,55 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings signifikant aus dem Keil nach unten rausfallen, würde eine weitere massive Verkaufswelle bis unter 50 EUR drohen.

