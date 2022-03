Wo steht die Allianz-Aktie in 10 Jahren?

Die Allianz-Aktie ist heute bereits weit davon entfernt, wirklich teuer zu sein. Gemessen am 2021er-Gewinn je Aktie von 15,96 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit bei 13,3. Klammern wir die Rückstellungen für die Structured Alpha Fonds aus, komme ich auf ein KGV von ca. 11,1. Bei einer Dividendenrendite in Höhe von knapp über 5 % ist das definitiv attraktiv.

Trotzdem ist die Frage entscheidend, wie die Allianz-Aktie langfristig performt. Riskieren wir einen Blick darauf, was für mich in den kommenden zehn Jahren sogar relativ konservativ möglich ist. Das Management hat schließlich ein moderates Wachstum sowieso bereits in Aussicht gestellt.

Allianz-Aktie: Zehn Jahre moderates Wachstum …?

Bei der Allianz-Aktie soll gemäß der mittelfristigen Prognose das Ergebnis je Aktie ohne Sondereffekte bis zum Jahre 2024 um mindestens 5 bis 7 % p. a. klettern. Das ist eine Prognose, die definitiv eine solide Wachstumsklasse zeigt. Ich bin nicht unbedingt geneigt, ein solches Wachstum für die kommenden zehn Jahre als garantiert hinzunehmen. Wobei es mit steigenden Zinsen und verbesserten Anlageergebnissen durchaus möglich wäre.

Konservativ rechne ich jedoch bei dem DAX-Versicherer lieber mit einem Ergebniswachstum von 4 % p. a., das in den nächsten zehn Jahren im Durchschnitt möglich sein dürfte. Alleine, wenn das Management weiterhin auf Aktienrückkäufe setzen sollte, ist das eine konservative Annahme. Falls nicht, investiert das Management vermutlich in weiteres Wachstum. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein moderates Wachstum aufrechtzuerhalten.

Unter dieser Annahme könnte das Ergebnis je Aktie in zehn Jahren bis auf ca. 28 Euro klettern. Unter dieser Prämisse dürfte das Kurs-Gewinn-Verhältnis bis dahin bei gerade einmal 7,5 liegen. Ein Wert, der zeigt, dass auch moderate Aktienkurssteigerungen bei der Allianz-Aktie möglich wären.

Das Management spricht zudem von Beständigkeit bei der Dividende und einem konsequenten, moderaten Wachstum. Sollte die Dividende pro Jahr ebenfalls um 4 % p. a. klettern, so wären rein rechnerisch 16 Euro je Aktie möglich. Dadurch würde sich die Dividendenrendite gemessen am heutigen Einstandskurs auf 7,57 % belaufen. Wie gesagt: Nur rein rechnerisch, aber als Orientierungsgrößen sind das durchaus starke Werte.

Jetzt ein Kauf?

Diese Zahlen sind natürlich nicht garantiert, sondern es handelt sich um Überlegungen, wie ich die Zukunft bewerte. Eine weiterführende Frage wäre daher, für wie realistisch du diese Annahmen hältst. Bedenke: Es gibt einige Faktoren wie Aktienrückkäufe oder eine mittelfristige Prognose, die sehr konkret zeigen, in welche Richtung es operativ gehen sollte.

Für mich bleibt die Allianz-Aktie heute mit über 5 % Dividendenrendite und dem eher geringen Kurs-Gewinn-Verhältnis attraktiv. Vor allem, wenn ein moderates Wachstum bleiben sollte. Selbst über zehn Jahre kann eine ganze Menge passieren.

