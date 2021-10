Wochenausblick: DAX schließt mit Wochenplus. Netflix, Facebook und Dt. Börse im Blickpunkt!

Der Abwärtstrend ist zunächst gestoppt. Nach fünf schwächeren Wochen zogen die europäischen Aktienbarometer in der zurückliegenden Woche deutlich an. Der DAX® verbesserte sich dabei um 2,4 Prozent auf 15.560 Punkte und der EURO STOXX 50® um 2,3 Prozent auf 4.170 Punkte. Unterstützung kam vor allem von guten Unternehmenszahlen und einer Entspannung am Rentenmarkt. Kommende Woche nimmt die Berichtssaison Fahrt auf.

Nach einem Peak Mitte der Woche gaben die Renditen langfristiger europäischer und US-Amerikanischer Anleihen deutlich nach. Wirtschaftsdaten schürten Hoffnungen, dass die Anleihenkäufe seitens der Fed möglicherweise weniger stark zurückgefahren werden als zunächst erwartet. Kommende Woche stehen jedoch wieder eine Reihe von Inflationszahlen zur Veröffentlichung an, die für Bewegung am Rentenmarkt sorgen könnten. Die Edelmetalle Gold und Silber präsentierten sich im Wochenverlauf fester. Bei 1.800 US-Dollar pro Feinunze kippte der Goldpreis jedoch wieder nach unten. Beim Ölpreis hatten die Bullen das Zepter fest im Griff und es deutet sich aktuell keine Trendwende an.

Unternehmen im Fokus In der zurückliegenden Woche verbuchten im DAX® die Aktien von Porsche, SAP und Siemens Energy die höchsten Zugewinne. SAP überraschte mit guten Quartalszahlen und Siemens Energy profitierte von der verbesserten Stimmung bei „grünen“ Aktien. In der zweiten Reihe legten die Anteilsscheine von Cancom, Fuchs Petrolub, Nordex und SMA Solar sogar zweistellig zu. Bei Cancom beflügelte die Ankündigung, eigene Aktien zu kaufen. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten in der zurückliegenden Woche die beiden Wasserstoffindizes, der Global Hydrogen Index und der Hydrogen Select Index sowie der Global Green Technologies Index und der Deutschland Top Aktien Index. Die Wasserstoffindizes und der Global Green Technologies profitierten vom Comeback zahlreicher „grüner“ Aktien. In der nächsten Woche nimmt die Datenflut zu. Aus Europa melden unter anderem ABB, ASML, Danone, Deutsche Börse, Kering, Nel, Nestle, Pernod Ricard, Philips, Renault, Sartorius, Software AG, Tomra, Unilever und Vivendi Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal. In den USA stehen die Zahlen von Biogen, Facebook, IBM, Intel, Netflix, PayPal, Procter & Gamble, Tesla, T-Mobil US und Verizon im Fokus.

Wichtige Termine China – Industrieproduktion

China – BIP Q3

Deutschland – Erzeugerpreise

Deutschland – Einkaufsmanagerindex

Europa – Leistungsbilanz

Europa – Verbraucherpreisindex

Europa – Einkaufsmanagerindex

Frankreich – Bruttoinlandsprodukt

USA – Industrieproduktion

USA – Erzeugerpreise, September

USA – Fed Beige Book

USA – Erstanträge Arbeitslosenunterstützung

Widerstandsmarken: 15.680/15.730 Punkte Unterstützungsmarken: 14.850/15.125/15.250/15.425/15.500 Punkte Vier Tage in Folge schloss der DAX® im Plus. Zum Wochenschluss bestätigte der Index den Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Die nächsten Hürden findet der Index bei 15.680 und 15.730 Punkten. Auf der Unterseite sollten Anleger die Marke von 15.430 Punkten im Auge behalten. Kippt der Index unter das Level, könnten die Bären das Zepter kurzfristig wieder in die Hand bekommen. DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 21.07.2021– 15.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 16.10.2014– 15.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

