DGAP-News: SPORTTOTAL AG: Führende europäische Sporttechnologie-Plattform Ascend Sport Technology AG investiert in die SPORTTOTAL AG

03.05.2022 / 11:30

Führende europäische Sporttechnologie-Plattform

Ascend Sport Technology AG investiert in die SPORTTOTAL AG - Ascend Sport Technology AG sieht sich als "strategischen Investor" - Europäische Top-Fußball-Clubs sind Kunden der führenden Sporttechnologie-Plattform - Investor hält die Kamera- und Datenanalyse-Technologie von SPORTTOTAL für hochattraktiv Köln, 03.05.2022 Heute hat die Ascend Sport Technology AG, Luzern, die Absicht bekundet, Wandelschuldverschreibungen der SPORTTOTAL AG mit einem Volumen von 1,5 Millionen Euro zu zeichnen. Arno Schenk, Verwaltungsrat der Ascend Sport Technology AG: "SPORTTOTAL passt perfekt in unser Portfolio, denn wir haben den Anspruch, die führenden Sporttechnologieunternehmen Europas zu bündeln, um für Rechteinhaber im Profisport das volle Umsatz- und Ertragspotential zu schaffen und zu monetarisieren. Dabei nutzen wir die neuesten Technologien in den Bereichen künstliche Intelligenz, zielgerichtetes digitales Advertising und Big Data. Wir streben eine strategische Kooperation mit SPORTTOTAL an, da die auf Automatisierung und künstlicher Intelligenz beruhende Technologie der SPORTTOTAL-Kamera und -Datenanalyse unser Leistungsportfolio ideal ergänzen wird." SPORTTOTAL habe in den vergangenen Jahren für den Amateursport attraktive Lösungen aufgebaut und inzwischen in den Profi-Bereich weiterentwickelt - zum Beispiel für die Trainings- und Spielanalyse und die Talentförderung. "Mit diesem Portfolio hat sich SPORTTOTAL als strategischer Partner qualifiziert. Zusammen mit SPORTTOTAL wollen wir die SPORTTOTAL-Technologie weiterentwickeln und in die professionellen Ligen bringen", so Dr. Bernard de Roos, CEO der Ascend Sport Technology AG. Bernard de Roos ist einer der weltweit führenden Sportmarketing-Profis und hat Formate wie die UEFA Champions League mitentwickelt. Sporttechnologie-Plattform schafft für Marken Zugang zu Top-Clubs und Top-Formaten Zu der 2011 von ihm gegründeten Ascend Sport Technology AG, an der inzwischen rund 40 renommierte institutionelle Investoren beteiligt sind, gehören auch die Tochtergesellschaften AIM Sport, Abcoya und Adrenali.ne. AIM Sport ist führend im Sport-Marketing sowie im digitalen Advertising und hat mit der Digital-Overlay(R)- Technologie ein Instrument entwickelt, das durch die virtuelle Überblendung von digitalen und damit dynamischen Werbeträgern eine zielgenaue Ausspielung von Inhalten ermöglicht. Adrenali.ne schafft für Marken als erster Anbieter weltweit einen direkten Zugang zu den weltweit renommiertesten Fußball-Vereinen. "Unsere Technologien jetzt mit Ascend Sport Technology bei europäischen Top-Clubs weiterentwickeln zu können, ist für SPORTTOTAL eine große Chance!", sagt Peter Lauterbach, Vorstandsvorsitzender der SPORTTOTAL AG.

Über die SPORTTOTAL AG Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24h-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW, betreibt den linearen Fernsehsender #dabeiTV und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. www.sporttotal.com Kontakt SPORTTOTAL AG

