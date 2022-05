Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Personalie

Markus Nikles wird neuer Chief Financial Officer (CFO) der Meyer Burger



04.05.2022 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Meyer Burger Technology AG beruft Markus Nikles als neuen Chief Financial Officer (CFO) in die Geschäftsleitung. Er tritt seine Funktion per 1. September 2022 an.



Der Schweizer Staatsangehörige Markus Nikles (geboren 1972 in Interlaken) ist ein umsetzungsstarker CFO mit internationalem Leistungsausweis. Innerhalb der Meyer Burger Gruppe wird er als CFO für die Bereiche Finanzen, Controlling, IT, Risikomanagement, Internes Kontrollsystem und Investors Relations verantwortlich sein.



Markus Nikles ist seit mehr als 20 Jahren in führenden Positionen im Finanzbereich bei der schweizerischen Bühler Group tätig mit Stationen in der Schweiz, den USA, Deutschland und China. Er ist bestens vertraut mit der finanziellen Führung von internationalen Industriegesellschaften, mit Konzern- und Projekt-Controlling, Liquiditätsplanung und Cash Pooling sowie dem Net Working Capital Management.



Markus Nikles erwarb 2005 den Executive Master of Corporate Finance (EMCF) am IFZ Institut für Finanzdienstleistungen Zug (Schweiz). Zuvor schloss er sein Studium als Betriebsökonom HWV an der Fachhochschule Ostschweiz Chur (Schweiz) ab.



Verwaltungsratspräsident Franz Richter: «Mit Markus Nikles konnten wir einen CFO verpflichten, der in der Schweiz verwurzelt ist, der aber ebenso die USA, Deutschland und Asien aus eigener Anschauung kennt. Seine umfassende Berufserfahrung bei einem internationalen Industriekonzern, sein profundes Fachwissen und seine pragmatische Haltung sind sehr wertvoll im Hinblick auf die weitere Wachstumsphase unseres Unternehmens.»



Bis zum Eintritt des neuen CFO bleiben seine Aufgaben im Kreis der Geschäftsführung aufgeteilt. Die bisherige CFO, Nathalie Benedikt, hatte das Unternehmen Ende März 2022 aus privaten Gründen verlassen. Kontakte: Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG Anne Schneider Andreas Durisch Head Corporate Communications Senior Partner M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47 M. +41 79 358 87 32 anne.schneider@meyerburger.com adu@dynamicsgroup.ch

Ende der Ad-hoc-Mitteilung