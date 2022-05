Bitcoin und Ethereum: Trendfortsetzung oder Trendumkehr?

Werbung



Seit Anfang April befinden sich Bitcoin und Ethereum in einer neuen Korrekturbewegung und haben in den vergangenen Tagen auch beide wichtige psychologische Marken vorerst preisgegeben. Pullback in Richtung der Durchschnitte lösten neue Verkaufssignale aus. Charttechnisch deutet dies kurzfristig auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends. Heute zeigen wir kurzfristige Ideen zu BTC und ETH.

