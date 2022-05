DAX vollzieht Erholung

Der Deutsche Aktienindex DAX drohte im gestrigen Handel eine weitere wichtige Unterstützung zu brechen, konnte aber am Dienstag in die Gegenrichtung einschwenken und das Niveau von 13.600 Punkten intraday zurückerobern. Kurzfristig scheint die Talfahrt gestoppt zu sein, echte Trendwendesignale gehen aus diesem kurzen Hüpfer allerdings noch nicht hervor.

Zwar überraschte ein leicht gestiegener ZEW-Konjunkturindex Händler, allerdings trübt sich die Weltwirtschaft weiter ein, allen voran in China. Ebenfalls im Fokus steht fortlaufend die hohe Inflation, in Griechenland erreichte sie im abgelaufenen Monat einen Spitzenwert von 10,2 %.

So sehr sich viele Marktteilnehmer auch eine Trendwende für den DAX wünschen, muss dieser kurze Ausreißer auf der Oberseite als temporäres Ereignis angesehen werden. Weitere Zugewinne an 13.832 und darüber 14.000 Punkte wären zwar möglich, von dort an könnte aber die übergeordnete Abwärtsbewegung wieder aufgenommen werden.

Echte Chancen für einen Ausbruch aus dem diesjährigen Abwärtstrend werden dem Barometer erst oberhalb der Kursmarke von mindestens 14.250 Punkten eingeräumt. In diesem Szenario könnte es dann an 14.550 Punkten weiter raufgehen.

Die meisten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag wurden bereits durchgegeben, um 16:00 Uhr meldet sich die EZB mit frischen Zahlen zum Volumen der Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren zu Wort. Zeitgleich stellen die US-Amerikaner das IBD/TIPP-Verbrauchervertrauen für den Monat Mai vor. Um 22:30 Uhr folgen als Letztes noch die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände.