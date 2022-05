Swiss Life steigert im ersten Quartal 2022 die Fee-Erträge um 14%

«Wir konnten sowohl die Fee-Erträge als auch die Prämieneinnahmen in allen Divisionen steigern», sagt Patrick Frost, Group CEO von Swiss Life. «Ich freue mich über den guten Start in unser neues Unternehmensprogramm „Swiss Life 2024“, mit dem wir unsere erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre fortsetzen wollen.»

Gesteigerte Fee-Erträge und Prämieneinnahmen in allen Divisionen

Die Swiss Life-Gruppe konnte das Fee-Geschäft im ersten Quartal 2022 weiter ausbauen und erzielte insgesamt Fee-Erträge von CHF 579 Millionen (Vorjahr: CHF 527 Millionen). Das Wachstum von 14% in lokaler Währung ist auf Swiss Life Asset Managers (+20%), auf eigene und fremde Produkte und Dienstleistungen (+12%) und auf die eigenen Beraterkanäle (+2%) zurückzuführen. Die Gruppe erzielte in den ersten drei Monaten Prämieneinnahmen von CHF 6,86 Milliarden (Vorjahr: CHF 6,80 Milliarden), ein Anstieg von 3% in lokaler Währung.

Im Heimmarkt Schweiz erzielte Swiss Life Prämieneinnahmen von CHF 4,3 Milliarden, was einem Wachstum von 1% entspricht. Die im teilautonomen Geschäft verwalteten Vermögen konnten per Ende März 2022 auf CHF 6,3 Milliarden gesteigert werden (Jahresende 2021: CHF 5,6 Milliarden); dieses Geschäft wird grösstenteils nicht in den Prämieneinnahmen ausgewiesen. Im Fee-Geschäft erwirtschaftete die Division Schweiz Erträge von CHF 83 Millionen (Vorjahr: CHF 82 Millionen). Swiss Life in Frankreich verzeichnete Prämieneinnahmen von CHF 1,9 Milliarden, ein Wachstum von 8% in lokaler Währung. Im Lebengeschäft stiegen die Prämieneinnahmen um 9% und der Anteil anteilgebundener Lösungen lag bei 61% (Vorjahr: 57%). Die Fee-Erträge stiegen in lokaler Währung um 25% auf CHF 111 Millionen. In Deutschland erhöhten sich die Prämieneinnahmen in lokaler Währung um 5% auf CHF 390 Millionen. Die Fee-Erträge konnten trotz dem ausserordentlich starken Vorjahr in lokaler Währung um 3% auf CHF 160 Millionen gesteigert werden; die Beraterbasis konnte weiter ausgebaut werden. Die Markteinheit International verzeichnete Prämieneinnahmen von CHF 272 Millionen und lag damit in lokaler Währung 2% über dem Vorjahr. Die Erträge im Fee-Geschäft konnten in lokaler Währung um 12% auf CHF 87 Millionen gesteigert werden.

Swiss Life Asset Managers erzielte in den ersten drei Monaten 2022 im TPAM-Geschäft Nettoneugeldzuflüsse von CHF 1,2 Milliarden (Vorjahr: CHF 2,9 Milliarden). Die verwalteten Vermögen lagen per Ende März 2022 bei CHF 102,3 Milliarden (Jahresende 2021: CHF 102,8 Milliarden). Insgesamt erwirtschaftete Swiss Life Asset Managers in den ersten drei Monaten 2022 Fee-Erträge von CHF 241 Millionen. Das Wachstum von 20% in lokaler Währung wurde auch durch eine Akquisition im vergangenen Jahr unterstützt. Das TPAM-Geschäft leistete einen Beitrag von CHF 149 Millionen (+33% in lokaler Währung).

Stabile direkte Anlageerträge und Solvenz

Swiss Life erzielte im ersten Quartal 2022 direkte Anlageerträge in der Höhe von CHF 0,97 Milliarden (Vorjahr: CHF 0,95 Milliarden). Die nicht annualisierte direkte Anlagerendite lag im ersten Quartal 2022 bei 0,6% (Vorjahr: 0,6%), die nicht annualisierte Nettoanlagerendite kam auf 0,9% zu stehen (Vorjahr: 0,7%). Wie bereits im Rahmen der Publikation des Berichts über die Finanzlage kommuniziert, wies die Swiss Life-Gruppe per 1. Januar 2022 eine SST-Quote von 223% aus (1.1.2021: 197%). Aktuell geht Swiss Life von einer SST-Quote auf dem Niveau vom Jahresanfang aus. Damit liegt die Solvenzquote oberhalb der strategischen Ambition von 140 bis 190%.

