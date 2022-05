M-RKTE-DAX-VORBERICHT:Dax zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Zum Wochenanfang war der deutsche Leitindex nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus China erneut unter die Marke von 14.000 Punkten gefallen und 0,5 Prozent schwächer mit 13.964 Zählern aus dem Handel gegangen. Damit bleibe das fundamentale Umfeld für den Aktienmarkt wackelig, sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Handelshaus CMC Markets.

Charts zu den Werten im Artikel DAX Kursindex

DAX

Rückschlüsse auf die Aussichten für die Weltwirtschaft erhoffen sich Anleger im Tagesverlauf von den US-Einzelhandelsumsätzen. Auf der Konjunkturseite steht zudem die erste Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt zum Jahresauftakt in der Euro-Zone an. Die Bilanzsaison neigt sich indes ihrem Ende entgegen. Einblicke in ihre Bücher gewähren unter anderem noch der Lkw-Bauer Daimler Truck, die Immobilienfirma Grand City Properties, der paneuropäische Börsenbetreiber Euronext und der Telekommunikationsriese Vodafone.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.964,38

Dax-Future

14.060,00

EuroStoxx50

3.685,34

EuroStoxx50-Future

3.693,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.223,42 +0,1 Prozent

Nasdaq

11.662,79 -1,2 Prozent

S&P 500

4.008,01 -0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

null

Nikkei

26.639,20 +0,4 Prozent

Shanghai

3.082,66 +0,3 Prozent

Hang Seng

20.395,66 +2,2 Prozent