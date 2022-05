ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf 187 Euro - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach endgültigen Quartalszahlen von 195 auf 187 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Boom im Frachtgeschäft nähere sich dem Ende, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Spot-Markt seien bereits niedrigere Frachtraten zu beobachten und im Laufe des Jahres dürften neue Schiffskapazitäten auf den Markt kommen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

