IRW-News: Trillion Energy International Inc.: Trillion Energy International unterzeichnet Servicevertrag über Bohranlage

IRW-PRESS: Trillion Energy International Inc.: Trillion Energy International unterzeichnet Servicevertrag über Bohranlage

Endgültiger Vertrag sichert Bohranlage für SASB-Bohrprogramm, das für das 3. Quartal 2022 geplant ist

18. Mai 2022 - Vancouver, BC, Kanada - Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) gibt bekannt, dass seine 100-prozentige Tochtergesellschaft Park Place Energy Turkey Limited mit dem rumänischen Unternehmen GSP Offshore SRL (GSP) einen endgültigen Vertrag über Offshore-Bohrdienstleistungen unterzeichnet hat, um sich dadurch eine Hubbohrinsel für sein Bohrprogramm von 2022 - 2023 auf seinem Erdgasfeld SASB vor der Küste der Türkei zu sichern.

Der Vertrag umfasst einen täglichen Satz für die Dienstleistungen in Höhe von 95.000 USD und eine Mindestbohrzeit von 100 Tagen, wobei Trillion von einer Gesamtprojektzeit von 8 bis 9 Monaten ausgeht. Trillion hat Vorauszahlungen in Höhe von 1 Mio. USD und Mobilisierungskosten von 0,8 Mio. USD geleistet.

Die Mobilisierung der Hubbohrinsel Uranus von Rumänien aus ist für Ende Juli 2022 geplant und sie soll im August 2022 vor Ort sein; zuvor muss der aktuelle Betrieb in Rumänien abgeschlossen werden.

Trillion möchte mit der Uranus-Hubbohrinsel 5 Bohrlöcher von bestehenden Förderplattformen aus niederbringen, wodurch das Unternehmen die Bohrlöcher in Produktion bringen kann, sobald sie abgeschlossen wurden. Das erste Bohrloch könnte schon im August 2022 gebohrt werden. Jedes der nachfolgenden 4 Bohrlöcher soll rund 40 Tage plus die Fertigstellungszeit brauchen. Zusätzlich zum Bohrbetrieb wird die gleiche Bohranlage für die Wiedereinführung und erneute Fertigstellung von zwei bestehenden Bohrlöchern verwendet, die noch einen zuvor nicht produzierenden Ölhorizont (Behind Pipe Reserves) aufweisen, der mittels PNN-Protokollen bestätigt wurde.

Arthur Halleran, CEO des Unternehmens, sagte:

Das Unternehmen freut sich, dass es sich eine der besten und geeignetsten Bohranlagen im Schwarzen Meer sichern konnte. Das SASB-Bohrprogramm wird die sofortige Förderung von Erdgasreserven in einer Zeit historisch hoher Erdgaspreise ermöglichen.

Über das Unternehmen

Trillion Energy ist ein Erdgas- und Ölproduzent, der über mehrere Aktiva in der Türkei und in Bulgarien verfügt. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet. Mehr Informationen können unter www.sedar.com sowie auf unserer Website abgerufen werden.

Kontakt

Art Halleran: 1-250-996-4211

Firmenbüro: +1-778-819-1585

E-Mail: info@trillionenergy.com

Website: www.trillionenergy.com

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und andere Informationen zu dieser Pressemitteilung und den Reserven des Unternehmens

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Vorhersagen über das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens sowie auf den Einschätzungen des Managements und bestimmten Annahmen des Managements basieren. Wörter wie rechnet mit, erwartet, beabsichtigt, plant, glaubt, anstrebt, schätzt, kann, sollte, wird und Variationen dieser Wörter dienen der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Solche Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und sind Änderungen vorbehalten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren. Diese Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die Prospektnotierung des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange; die potenziellen Auswirkungen auf den Markt für seine Wertpapiere; Expansions- und Geschäftsstrategien; erwartete Wachstumschancen und den Umfang der zur Erreichung des Vorgenannten erforderlichen Kapitalbeschaffung. Solche Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene regulatorische Herausforderungen in Bezug auf Wertpapiere; COVID-19; Schwankungen der Öl- und Gaspreise; betriebliche und geologische Risiken; die Fähigkeit des Unternehmens, die notwendigen Mittel für die Erschließung aufzubringen; das Ergebnis von kommerziellen Verhandlungen; Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen; dass die Kosten für die Förderung von Gas und Öl zu hoch sind, sodass dies nicht mehr wirtschaftlich und rentabel ist; sowie andere Faktoren, die regelmäßig in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden, einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 10-K und der nachfolgenden Berichte auf den Formblättern 10-Q und 8-K. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven in der Türkei können Sie den Formblättern F-1, -2, -3 gemäß 51-101 entnehmen, die auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Sie können auch direkt bei uns eine Kopie unseres Reservenberichts zum 31. Dezember 2021 und unseres prospektiven Ressourcenberichts zum 31. Oktober 2021 anfordern. Eine Kopie des Berichts von Netherland Sewell & Associates, Inc. zu Vranino 1-11 ist auf Anfrage erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

